Как российскому туристу попасть в Гондурас

Гондурас – малоизвестное для россиян туристическое направление по сравнению с курортами Кубы или Доминиканы. Сделать его доступнее, вероятно, поможет развитие сотрудничества, о котором заявил вчера президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Безвизовый въезд

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Российские граждане имеют свободный въезд в Гондурас: туристам разрешено путешествовать по территории страны до 90 дней без оформления визы. Кроме действующего загранпаспорта, на границе могут попросить предъявить обратные билеты и бронь в отеле.

Правительство страны с 24 марта отменило все антиковидные ограничения. В рекомендациях IATA есть напоминание, что перед вылетом или по прибытии следует заполнить онлайн-форму для миграционной службы и таможенную декларацию. В Гондурасе действует санитарный протокол по желтой лихорадке при прибытии из ряда стран.

В пути – 2–3 дня

Россию и Гондурас не связывает прямое авиасообщение, поэтому на дорогу уходит много времени. Часть маршрутов пролегает через визовые пространства в США и ЕС. В качестве альтернативы можно добраться до страны в Центральной Америке через Панаму или Мексику.

Например, на сайте по бронированию авиабилеты на рейсы Turkish Airlines на линии Внуково – Стамбул – Панама, а далее на самолет Copa Airlines до Сан-Педро-Сулу стоят 240 тыс. руб. Цена указана с вылетом 14 мая и возвращением 28-го числа. Дорога с учетом стыковок занимает 2,5–3 дня.

Из Москвы через Стамбул также можно долететь на прямых рейсах в Мексику – Мехико (аэропорт Хуарес) и Канкун за 209 тыс. руб. с вылетом в те же даты. В пути около суток. Вторая часть маршрута – местными авиалиниями до Сан-Педро-Сула за 55–100 тыс. руб. в оба конца. Затраты времени на перелет 4,5–5,5 часа. Такой маршрут дает возможность остановиться на несколько дней в Мексике.

В Гондурас возможно въехать из соседних стран через сухопутные и морские пограничные пункты. Некоторые россияне ранее посещали Гондурас в рамках карибских круизов, так как некоторые лайнеры заходят в гондурасский порт Роатан. Но такой вариант, скорее всего, потребует наличия визы США.

Чем платить

Национальная валюта – гондурасская лемпира. Обменный курс – 24,6 лемпиры за один доллар по состоянию на 5 апреля. Американские деньги принимают к оплате в туристических местах и отелях. По оценкам в соцсетях, в стране распространены безналичные платежи банковскими картами Visa и MasterCard и есть широкая сеть банкоматов. В пабликах уточняют, что местные банки обычно не взимают комиссию за снятие в АТМ.

При этом систему UnionPay в Гондурасе не обслуживают. Туристам советуют запастись картами зарубежных банков или наличными долларами.

Обстановка в стране

Нередко Гондурас называют самой криминогенной страной в Центральноамериканском регионе. По отзывам туристов в соцсетях, пугающе выглядят обтянутые колючей проволокой заборы вокруг зданий в крупных городах. «Особенно стремно было в Сан-Педро-Суле», – отметили в паблике.

Среди советов – не ходить ночью по улицам, тщательно выбирать транспорт для аренды и «не светить» смартфоном, и тогда отпуск обойдется без неприятностей. Среди комментариев есть и такой: «Об опасностях не говорит только ленивый, но мне не повстречался ни один ограбленный или как-то пострадавший».

Хорошее впечатление оставили у туристов небольшие городки и деревни, где, по их оценкам в чатах, они без опаски гуляли и фотографировали достопримечательности, а люди были очень дружелюбные. Общаются в Гондурасе на испанском, при этом наши соотечественники не испытывали особых проблем при встречах с местными жителями.

Что посмотреть

Сегодня Гондурас – это пляжи на Карибском море, памятники цивилизации Майя и природные заповедники. Обычно туристы прилетают в Сан-Педро-Сула на севере страны и уже из него добираются до курортов. В частности, прибрежный город Ла-Сейба известен активной ночной жизнью с дискотеками. Если надоест пляж, можно купить тур в находящийся поблизости биосферный заповедник Рио-Платано или на скоростном катере отправиться на острова Ислас-де-ла-Баия, самый известный из которых – Роатан.

По дороге из Сан-Педро-Сула в столичный город Тегусигальпы путешественники останавливаются у озера Йохоа – самого большого в Гондурасе. Орнитологи подсчитали, что на его берегах обитает без малого полтысячи видов птиц. А неподалеку от столицы – национальный парк Ла-Тигра: густой лес на высоте свыше двух километров с нетронутой фауной и флорой. Именно тут туристы могут повстречать птицу кетцаль, священную для майя и ацтеков. В соседней Гватемале ее даже поместили на герб страны и назвали в ее честь деньги – кетцали.