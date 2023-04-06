Как отдохнуть на Бали за 40 тыс. рублей на двоих

Тревел-блогер Марина Ершова в своем личном блоге на платформе «Дзен» рассказала о бюджетном способе отдыха на популярном острове Бали за 40 тысяч рублей на двоих.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Автор публикации отметила, что Бали по-прежнему считается достаточно недорогим курортом. Туристка сообщила, что она со своим спутником предпочитает останавливаться в отелях, где стоимость размещения составляет от 450 до 600 рублей за одни сутки с включенным завтраком.

При этом, когда туристический сезон подходит к концу, цены в отелях снижаются еще в несколько раз. Тогда номер в гостинице можно найти и за 250-350 рублей в сутки.

Блогер добавила, что на жилье в разных частях острова в среднем придется потратить около 13 тысяч рублей в месяц.

В том числе россиянка посоветовала туристам покупать продукты на местных рынках или в супермаркетах, так как цены там достаточно низкие. Помимо этого, обеды в кафе также стоят очень дешево - от 50 до 200 рублей.