Отдых в Турции подешевел для россиян

Отмечается снижение цена цены на размещение в отелях Турции для россиян. Как пишет Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, за неделю турецкие гостиницы подешевели на 10-15 процентов на летние даты.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Ломидзе считает, что этим летом Турция станет одним из лидеров среди направлений для отдыха россиян. При этом некоторые отели могут остаться незаполненными из-за того, что слишком высоко подняли цену.

Эксперт прогнозирует, что стоимость проживания в отелях Турции будет колебаться: периодически снижаться и снова расти.

Ранее АТОР назвал самую дешевую страну для отдыха у моря в апреле. Ей оказалась Абхазия — цена путевок стартует от 51,7 тысячи рублей на двоих. В сумму входит перелет и проживание в трехзвездочном отеле с завтраками.