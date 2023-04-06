$79.50+0.1487.10+0.37
24 минуты назад

Российские туристы массово устремились в европейские страны вопреки санкциям

Vse42.ru

Наиболее популярными странами для отдыха среди россиян в начале весны 2023 года стали Италия, Франция и Испания.

Россияне массово устремились в европейские страны вопреки санкциям
Фото: Vse24Vse24

В марте 2023 года российские туристы наиболее часто посещали Италию, доля бронирований поездок именно в эту страну составила 6,6% от их общего числа. В прошлом году данное направление выбрали лишь 2,6%.

Второе и третье место по популярности заняли Франция, в которой побывали 4,1% от общего числа российских туристов, и Испания, на которую прошлось 4% турпотока.

В десятку наиболее популярных направлений также вошли и другие европейские страны, такие как Германия, Сербия, Португалия, Австрия, Швейцария, Венгрия и Великобритания. Об этом сообщает Lenta.ru.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий