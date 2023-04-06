Россияне массово устремились в европейские страны вопреки санкциям

Наиболее популярными странами для отдыха среди россиян в начале весны 2023 года стали Италия, Франция и Испания.
В марте 2023 года российские туристы наиболее часто посещали Италию, доля бронирований поездок именно в эту страну составила 6,6% от их общего числа. В прошлом году данное направление выбрали лишь 2,6%.
Второе и третье место по популярности заняли Франция, в которой побывали 4,1% от общего числа российских туристов, и Испания, на которую прошлось 4% турпотока.
В десятку наиболее популярных направлений также вошли и другие европейские страны, такие как Германия, Сербия, Португалия, Австрия, Швейцария, Венгрия и Великобритания. Об этом сообщает Lenta.ru.