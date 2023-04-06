Россиянам назвали 20 стран, куда можно въехать без визы или загранпаспорта

В этом году жители России смогут отдохнуть в 20 странах мира без визы или загранпаспорта. Об этом сообщила директор Центра анализа деятельности органов исполнительной власти НИУ ВШЭ Ляйля Синятуллина, пишет портал «Объясняем.рф».

Фото: Runews24 Runews24

Отмечается, что помимо привычных курортов Турции и Египта, россияне стали чаще интересоваться поездками в страны Ближнего Востока, среди которых Оман, Катар и Бахрейн.

По словам эксперта, россиянам при въезде в эти государства не нужна виза, либо же ее можно оформить в электронном виде на месте.

Кроме того, в число безвизовых стран входят Индонезия, Шри-Ланка, Иордания, Черногория, Непал и ряд других. Для посещения этих государств российским туристам понадобится лишь загранпаспорт.