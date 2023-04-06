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19 минут назад

Российским туристам назвали 20 стран, куда в 2023 году можно въехать без визы или загранпаспорта

runews24.ru

В этом году жители России смогут отдохнуть в 20 странах мира без визы или загранпаспорта. Об этом сообщила директор Центра анализа деятельности органов исполнительной власти НИУ ВШЭ Ляйля Синятуллина, пишет портал «Объясняем.рф».

Россиянам назвали 20 стран, куда можно въехать без визы или загранпаспорта
Фото: Runews24Runews24

Отмечается, что помимо привычных курортов Турции и Египта, россияне стали чаще интересоваться поездками в страны Ближнего Востока, среди которых Оман, Катар и Бахрейн.

По словам эксперта, россиянам при въезде в эти государства не нужна виза, либо же ее можно оформить в электронном виде на месте.

Кроме того, в число безвизовых стран входят Индонезия, Шри-Ланка, Иордания, Черногория, Непал и ряд других. Для посещения этих государств российским туристам понадобится лишь загранпаспорт.

Стоит отметить, что без загранпаспорта россияне также смогут посетить Белоруссию и Армению.

Заграница,ВШЭ,
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