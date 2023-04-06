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Посол Туладхар: туристы в Непале будут в большей безопасности

Посол Непала в Российской Федерации Милан Радж Туладхар заявил, что туристы, желающие подняться в горы в Непале, будут чувствовать себя в большей безопасности благодаря новому правилу, согласно которому иностранные туристы обязаны совершать восхождения на горные вершины в сопровождении гидов. Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь туристы в Непале будут в большей безопасности
© Газета.ru

В публикации отмечается, что с 1 апреля туристы обязаны получить разрешение на прохождение маршрутов в горах Непала в сопровождении гида только через туркомпании.

По словам посла, данная мера касается только туристов, которые выбирают определенные маршруты для восхождения в горы.

Туладхар пояснил, что ранее были случаи с одиночными скалолазами, которые терялись в пути. По его словам, некоторых людей невозможно отследить, если они предпочитают пути вдоль берега реки.

Он отметил, что безопасность — это главная забота правительства Непала.

Ранее стало известно, что Непал рассматривает возможность перемещения базового лагеря Эвереста из-за экологических проблем.

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