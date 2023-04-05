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57 минут назад

Российские  туристы вернулись на остров Боракай

TourDom

Тропический Боракай – один из популярных курортов на Филиппинах. По данным Департамента туризма страны, в марте островок площадью в 10 кв. км посетило почти 185 тыс. туристов. Издание Iloilo Metropolitan Times уточняет, что здесь любят отдыхать сами филиппинцы – 155 тыс. человек за месяц, а среди иностранцев – 1,1 тыс. гостей прибыли из России.

Российские туристы вернулись на остров Боракай
Фото: Tourdom.ruTourdom.ru

Российские туристы выбирают для пляжного отдыха юго-западное побережье, которое омывает море Сулу. Для занятий кайтингом и виндсёрфингом подходят пляжи на противоположной стороне острова – на море Сибуян.

Гражданам России пребывание на Филиппинах – безвизовое до 30 дней. Здесь еще не отменили антиковидные ограничения: для въезда требуют ПЦР-тест или сертификат о прививке. При их отсутствии можно сдать тест на антиген по прибытии, но необходимо уточнить актуальные правила у авиаперевозчика.

До островного государства в Тихом океане можно найти авиамаршруты с вылетом из Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов до Манилы или Себу с несколькими пересадками. Затем туристы могут воспользоваться морским транспортом и местными авиалиниями. Среди вариантов – долететь до южнокорейского Инчхона, откуда поставлены прямые рейсы в Калибо. До Боракая – 10–15 мин на пароме с соседнего острова Панай, где расположен этот аэропорт.

На сайте по бронированию авиабилетов есть предложение воспользоваться услугами Oman Air на линии Шереметьево – Маскат – Манила, а затем пересесть на рейс Philippine Airlines до Калибо. Стоимость перелетов туда-обратно с вылетом, к примеру, 23 апреля и возвращением 7 мая – 80 тыс. руб. на пассажира. Согласно расписанию, сначала в пути придется провести 29 часов, а обратно около 40 часов.

В конце апреля на Боракае будет возобновлено традиционное танцевальное шоу Obreros Dance Showdown, приостановленное ранее из-за COVID-19. Мероприятие пройдет в рамках туристического фестиваля Love Boracay, запланированного с 28 апреля по 1 мая.

Заграница,Аэропорт Шереметьево,
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