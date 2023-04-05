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28 минут назад

Назван способный заменить Грецию и Кипр курорт

Lenta.ru

Часто путешествующая россиянка отдохнула на турецком курорте Каш и назвала его достойной заменой Греции и Кипру. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Назван способный заменить Грецию и Кипр курорт
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению блогерши, небольшой город, расположенный на побережье Средиземного моря в провинции Анталья, способен составить конкуренцию пляжным странам Европы.

«Каш напоминает Грецию и Италию, правда ценник намного ниже, и добраться туда сейчас значительно проще, — высказалась путешественница. — узкие улочки, под ногами брусчатка, тут же горы и малоэтажные старинные постройки, много красивых растений, спелых фруктов и овощей».

Среди основных плюсов курорта девушка выделила его южное расположение, благодаря которому купальный сезон длится с марта по ноябрь, чистые песчаные пляжи, отсутствие толп туристов и низкие цены на жилье.

«При этом в Каш легко добраться, для этого не потребуется много денег и времени: до аэропорта Анталии около трех часов езды, можно автобусом или на арендованном авто (намного интересней)», — заключила она.

Заграница,
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