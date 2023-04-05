Страна с жутким имиджем приглашает россиян на отдых

В городе расположено большое количество блокпостов, а военные и сотрудники полиции следят за порядком на улицах и контролируют входы в здания.

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Путешествия в Ирак, который известен своим жутким имиджем и тяжелой историей, становятся все более доступными для туристов из России. Об этом пишет “АиФ” со ссылкой на журналиста Георгия Зотова, который посетил Багдад и смог лично проверить, как может чувствовать себя там обычный путешественник.

Отмечается, что стоимость поездки в Ирак является достаточно дешевой - авиабилет в Багдад обойдется туристам в среднем в 35 тысяч рублей в обе стороны. По прибытии в страну россиянам будет необходимо оформить визу за 75 долларов, которая выдается на 60 дней.

Во время путешествия по Ираку туристы смогут окунуться в культуру и историю страны, посетить местные достопримечательности, а также увидеть красивые пейзажи и уникальные архитектурные сооружения.

Однако отдыхающим следует с осторожностью относиться к питанию, которое продается на улицах города, так как еда может оказаться некачественной.

Стоит отметить, что в Ираке одним из основных вопросов является обеспечение безопасности. Так, в городе расположено большое количество блокпостов, а военные и сотрудники полиции следят за порядком на улицах и контролируют входы в здания.