«Блеск и нищета в одном флаконе»: туристка — о Турции

«Одной ногой страна стоит в Европе, стремится в ЕС, другой ногой — в Азии, где хочет во что бы то ни стало утвердиться в роли лидера исламского мира. Удержать баланс удается редко — угождая одним, турки неизменно портят отношения с другими, — заключила она. — Турция — прекрасная страна, которую я люблю всем сердцем, но переезжать туда с перспективой "навсегда" лично я не собираюсь и другим не советую».