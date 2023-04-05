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1 час назад

«Блеск и нищета в одном флаконе»: туристка — о Турции

Lenta.ru

Российская тревел-блогерша, часто путешествующая за границей, назвала основные причины для отказа от переезда в Турцию. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

«Блеск и нищета в одном флаконе»: туристка — о Турции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Соотечественница описала популярную пляжную страну словами «блеск и нищета в одном флаконе». Она уточнила, что туристов Турция завлекает природными красотами, роскошными отелями и чистейшими пляжами, однако реальная обстановка в стране совсем не такая.

«Увы, но "красивую" жизнь в стиле турецких сериалов здесь могут позволить себе лишь единицы, удел же большинства — тяжелый физический труд от рассвета до заката и жизнь в разрухе, на грани нищеты», — отметила автор блога.

Также среди минусов жизни в Турции россиянка отметила масштабную исламизацию населения, культ личности Ататюрка, несоблюдение прав и свобод граждан и политическую и экономическую нестабильность.

«Одной ногой страна стоит в Европе, стремится в ЕС, другой ногой — в Азии, где хочет во что бы то ни стало утвердиться в роли лидера исламского мира. Удержать баланс удается редко — угождая одним, турки неизменно портят отношения с другими, — заключила она. — Турция — прекрасная страна, которую я люблю всем сердцем, но переезжать туда с перспективой "навсегда" лично я не собираюсь и другим не советую».

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