3 нарушения, за которые турист может легко попасть в тюрьму в Египте

Сезон летних отпусков уже не за горами, тысячи людей отправятся на теплые пляжи Египта, даже не подозревая, что в стране действуют довольно жесткие законы, за нарушение которых может не только прилететь штраф, но и тюремный срок. Чтобы вы не попали в неприятную ситуацию, мы собрали топ ситуаций, которых стоит избегать на отдыхе.
Конечно, поехать в Египет, особенно если вы там ни разу не были, и не посмотреть пирамиды — само по себе преступление. За дополнительную плату вас могут пустить внутрь, но вот пытаться забраться на саму пирамиду, чтобы сделать вызывающее фото, точно не стоит. Помимо того, что вам могут запретить въезд в страну пожизненно, вам может грозить тюремное заключение до трех лет. Стоит ли фото того? Сомневаемся.
И дело не только в том, что такое поведение в принципе недопустимо, особенно в агрессивной форме в цивилизованном обществе. Если вашу ругань услышит полицейский, вас с огромной вероятностью увезут в участок для разъяснительной беседы, а в случае сопротивления можно получить реальный срок. И не думайте, что вас не понимают на улицах — многие египтяне неплохо знают русский и сами могут вызвать полицию, если вы перестанете себя контролировать и ваша речь будет украшена нецензурными словами.
К сожалению, в эпоху социальных сетей находятся люди, которым «море по колено», даже если они получают предупреждение от гида. Незаконное проникновение на территорию раскопок или же осквернение архитектурных памятников, а также непристойное поведение грозит вам тесным контактом с местной полицией. И не надейтесь, что вы в любой ситуации отделаетесь штрафом — местные законы суровы и к туристам.