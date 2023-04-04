3 нарушения, за которые турист может легко попасть в тюрьму в Египте

Сезон летних отпусков уже не за горами, тысячи людей отправятся на теплые пляжи Египта, даже не подозревая, что в стране действуют довольно жесткие законы, за нарушение которых может не только прилететь штраф, но и тюремный срок. Чтобы вы не попали в неприятную ситуацию, мы собрали топ ситуаций, которых стоит избегать на отдыхе.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Не пытайтесь забраться на пирамиды

Конечно, поехать в Египет, особенно если вы там ни разу не были, и не посмотреть пирамиды — само по себе преступление. За дополнительную плату вас могут пустить внутрь, но вот пытаться забраться на саму пирамиду, чтобы сделать вызывающее фото, точно не стоит. Помимо того, что вам могут запретить въезд в страну пожизненно, вам может грозить тюремное заключение до трех лет. Стоит ли фото того? Сомневаемся.

Никакого сквернословия в публичных местах

И дело не только в том, что такое поведение в принципе недопустимо, особенно в агрессивной форме в цивилизованном обществе. Если вашу ругань услышит полицейский, вас с огромной вероятностью увезут в участок для разъяснительной беседы, а в случае сопротивления можно получить реальный срок. И не думайте, что вас не понимают на улицах — многие египтяне неплохо знают русский и сами могут вызвать полицию, если вы перестанете себя контролировать и ваша речь будет украшена нецензурными словами.

Не рискуйте ради хайпа