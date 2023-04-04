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3 часа назад

Удивительный остров, на котором живут только кошки

Inc-News

Это рай для любителей кошек. Как только вы попадаете на остров, вас окружают кошки и котята, и это невероятное чувство.

Удивительный остров, на котором живут только кошки
Фото: Inc-NewsInc-News

Небольшой остров в Азии населен сотнями кошек. Людей здесь - всего девять. Подсчитано, что на каждого человека приходится около 40 кошек. Можно сказать, что остров населен почти исключительно кошками.

При этом количество кошек продолжает расти, потому что кампания по стерилизации, начатая в 90-х годах, охватила только часть кошачьей колонии: многие кошки в настоящее время нестерильны и размножаются год за годом.

"Кошачий" остров, расположенный в Японии, называется Аосима. Он находится к югу от Японии, во внутреннем море Сето, в префектуре Эхимэ.

Причина того, что на таком маленьком острове так много кошек, заключается в том, что они были случайно завезены людьми. На рыбацких лодках в этом районе были проблемы с крысами и мышами. Грызунов привлекал улов, поэтому они подумали о кошках для ограничении популяции грызунов.

Но кошки, прибывшие на остров вместе с рыбаками, не ограничились преследованием крыс, а захватили всю территорию, превратив ее в "Остров кошек", как его сейчас называют многие японцы.

Можно ли посетить остров Аосима? Да, туристы приезжают сюда, прежде всего, чтобы увидеть многочисленных представителей семейства кошачьих, которые послушны и ласковы. Их также можно встретить в порту, где высаживаются туристы в поисках ласки и еды. Также можно встретить очень многочисленные группы, по несколько десятков.

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