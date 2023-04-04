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1 час назад

Страна с плохим имиджем обожает россиян и ждет их на отдых

FBM.ru

Тяжелая история и сложная ситуация в области безопасности – все это про Ирак. Но эта страна становится все более доступной для российских туристов, которые хотят испытать на себе необычные ощущения от путешествия.

Страна с плохим имиджем обожает россиян и ждет их на отдых
Фото: FBMFBM

Журналист издания «Аргументы и Факты» Георгий Зотов посетил Багдад, и поведал о том, как там может чувствовать себя обычный турист.

Добраться в Ирак можно за небольшую сумму: рейсы турецкого дискаунтера через Стамбул в Багдад стоят от 28 до 35 тысяч рублей туда и обратно.

Гражданин России получает по прилету однократную туристическую визу, которая выдается на 60 дней за 75 долларов.

Транспортные услуги в Ираке доступны через местные такси было приложения, например, Careem или Obr.

С уличным питанием стоит быть весьма осторожными, так как пища может быть некачественной.

При этом Багдад славится своей аутентичной атмосферой и уникальными архитектурными сооружениями, которые раскрывают для туристов историю и культуру этой страны.

Ключевой вопрос для туристов – безопасность. На территории Багдада расположено много блокпостов, полиции и военных, которые следят за порядком на улицах и контролируют входы во все здания. Сегодня для иностранцев в Ираке уже стали обычными процедурами проверка чемоданов и личный обыск.

В этой стране очень дружелюбно относятся к русским туристам. Местные жители всегда улыбаются, пытаются помочь и считают россиян своими хорошими друзьями.

Заграница,Георгий Зотов,
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