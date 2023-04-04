В России заявили о работе по упрощению визового режима с Вьетнамом

Россия и Вьетнам работают над упрощением визового режима и налаживанием прямого авиасообщения. Об этом заявил посол РФ в популярной курортной стране Азии Геннадий Бездетко, его комментарий приводит РИА Новости.

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Глава дипмиссии сообщил, что такие меры могут способствовать не только восстановлению турпотоков, но и активизации деловых, культурных и образовательных обменов, которые сейчас затруднены в том числе из-за отсутствия прямых авиарейсов между государствами.

Высокопоставленный дипломат отметил, что необходимость упрощения визового режима между Россией и Вьетнамом назрела давно. По его словам, страны связывают многолетняя дружба и взаимовыгодное сотрудничество.

«Рассчитываем, что эта проблема будет решена уже в самое ближайшее время, что будет способствовать восстановлению связей по широкому спектру направлений», — добавил посол.

Более того, Бездетко подчеркнул, что если решение об упрощенном визовом режиме вступит в силу, Россия и Вьетнам смогут начать обсуждать полную отмену виз для граждан двух государств.