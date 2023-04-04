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3 часа назад

Эксперт призвал российских туристов отказаться от спонтанных поездок на майские праздники

Москва24иещё 1

Российским туристам стоит избегать спонтанных поездок на майские праздники. Этим мнением поделился вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в интервью радио Sputnik.

Эксперт призвал россиян отказаться от спонтанных поездок на майские
Фото: M24M24

По словам эксперта, россияне могут без виз отдыхать в ряде стран. Так, можно спонтанно полететь в Турцию, ОАЭ, Таиланд, Армению или на Шри-Ланку.

"Можно полететь даже на Кубу или в Венесуэлу, из Москвы есть много рейсов. Во всех этих странах не действуют ковидные ограничения, можно забыть про ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации, как о страшном сне, и спокойно лететь на отдых", – сказал Мкртчян.

Вице-президент Альянса турагентств порекомендовал заниматься организацией поездки в период майских праздников заранее. Мкртчян отметил, что путешественники выкупают недорогие билеты за полгода или даже за год. Кроме того, в майские праздники вырастает стоимость проживания в гостиницах.

"Сейчас во всех отелях и авиакомпаниях работает динамическое ценообразование, когда цена меняется даже не ежедневно, а ежечасно. Это главный подводный камень", – отметил эксперт.

Он привел пример стоимости авиабилета на рейс Москва – Анталья на 1 мая, который стоит около 50–60 тысяч рублей (вместе с обратным билетом. – Прим. ред.). На 12 мая такой билет обойдется туристу меньше чем в 40 тысяч рублей.

По мнению эксперта, дешевле в мае можно отдохнуть после праздничных дней. После ажиотажного периода прогнозируются скидки порядка 50% на туры в Турцию, Египет и ОАЭ.

Ранее сообщалось, что чаще всего россияне в марте посещали Турцию, доля перелетов составила 15,4% от общего количества заграничных бронирований. В марте самыми популярными городами Турции у россиян стали Анталья и Стамбул. Следом за этой страной расположились ОАЭ. Третье место занял Казахстан.

Подробнее: https://www.m24.ru/news/turizm/04042023/565085?utm_source=CopyBuf

Заграница,Алексан Мкртчян,
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