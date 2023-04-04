Сингапур возобновил бесплатные туры для транзитных пассажиров

В аэропорту Сингапура с 3 апреля возобновлены бесплатные экскурсии по городу для пассажиров стыковочных рейсов и транзитников. Главное условие – пересадка должна состояться в интервале от 5,5 до 24 часов. По сообщению издания Travel News Asia, чтобы попасть на автобусные туры, туристам нужна виза в Сингапур. Однако россияне имеют безвизовый транзит, благодаря которому могут свободно осмотреть город-государство.

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В течение нескольких недель на выбор авиапутешественников будут предложены четыре экскурсионных маршрута. Каждый из них рассчитан на 2,5 часа. В планах постепенное увеличение расписания до девяти поездок в день. Предварительное бронирование – на веб-сайте аэропорта Чанги.

Практика экскурсионных туров была прервана три года назад из-за пандемии COVID-19. К примеру, в 2019 году бесплатным сервисом воспользовались более 80 тыс. авиапутешественников.

Российские туристы выбирают Сингапур в качестве транзитного хаба при поездках в страны Юго-Восточной Азии. Среди популярных направлений – Малайзия, Индонезия, Филиппины, также из сингапурского аэропорта Чанги есть рейсы на острова в Океании.