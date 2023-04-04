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2 часа назад

Япония с 8 мая отменит антиковидные ограничения для туристов

Мир24

В Японии с 8 мая отменят ряд мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, так как рейтинг этого заболевания решено снизить до уровня гриппа, пишет издание The Japan Times.

Япония с 8 мая отменит антиковидные ограничения для туристов
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва

Правительство Японии решило прекратить весь пограничный контроль или тестирование людей, прибывающих в страну. Вместе с тем, если появится новый и высокопатогенный штамм, Токио намерен вновь ввести меры для замедления его распространения.

Помимо этого, в Японии сократят господдержку тестирования, скрининга и амбулаторного лечения ковида.

Сейчас для посещения Японии иностранцам нужно предъявить сертификат о трехразовой вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ, или ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до выезда из страны отправления. Результат теста надо загрузить в установленное на смартфон специальное приложение. Кроме того, путешественникам нужно будет получить QR-код для въезда в Японию на интернет-портале Visit Japan, а также оформить страховку.

Ранее власти Китая с 31 марта разрешили въезд в страну туристических групп. Отныне туристические агентства и туроператоры могут вновь оказывать услуги по въезду в страну иностранных туристических групп и бронированию билетов и гостиниц.

Заграница,ВОЗ,
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