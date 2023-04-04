Как беспорядки во Франции влияют на туристические поездки

Что происходит во Франции и почему люди бастуют?

© TURIZM

Волну недовольства во Франции вызвала непопулярная правительственная пенсионная реформа, согласно которой возраст выхода на пенсию повысится с 62 до 64 лет.

Видео дня

Уровень гнева и насилия возрос после того, как правительство использовало спорный способ протолкнуть законопроект, не отдавая его на голосование в парламенте, где он точно бы столкнулся с ожесточенной оппозицией.

Миллионы людей вышли на организованные профсоюзами акции протеста. Очередной день протестов назначен на 6 апреля. Профсоюзы пообещали продолжать забастовки до тех пор, пока законопроект не будет отозван.

Безопасно ли посещать Париж?

Некоторые страны рекомендуют своим гражданам, находящимся во Франции, проявлять повышенную осторожность «из-за угроз терроризма и гражданских беспорядков». Людям советуют избегать демонстраций и районов со значительной активностью полиции, проявлять бдительность по отношению к окружающим и регулярно уведомлять друзей и семьи о своей безопасности. Самыми популярными местами проведения акций протеста стали площадь Бастилии, площадь Республики и площадь Согласия.

В целом, санкционированные протесты были в основном мирными и даже праздничными по атмосфере, с музыкой, едой и танцами. Однако любая атмосфера имеет тенденцию к ухудшению по мере того, как протесты продолжаются, толпы мирных демонстрантов начинают редеть, а столкновения между анархистами и полицией, борющейся с беспорядками, разгораются. Эти буйные протестующие устраивают поджоги, запускают фейерверки, разбивают витрины магазинов и бросают метательные снаряды; в ответ полиция применяет слезоточивый газ, водометы и дубинки для разгона толпы.

Путешественникам также следует знать, что протестующие, в основном молодые люди, нередко устраивают спонтанные, несанкционированные акции протеста и сидячие забастовки, которые также часто заканчиваются насилием.

Чтобы свести к минимуму риск оказаться втянутым в хаос и попасть под пули или слезоточивый газ, необходимо держаться как можно дальше от протестующих.

Как я могу быть в курсе последних событий?

Лучший способ быть в курсе последних событий в Париже — следить за местными новостными онлайн изданиями. На таких ресурсах есть вся информация о том, как Париж оказался завален 10 000 тоннами неубранных отходов после того, как сборщики мусора присоединились к забастовкам в поддержку пенсионной реформы. С тех пор сбор отходов возобновился, но рабочие предупреждают, что забастовка может продолжиться.

Туристические достопримечательности и операторы общественного транспорта используют соцсети, где публикуют информацию о закрытии и перебоях в работе в режиме реального времени. Официальное управление по туризму города также регулярно выдает подробный список того, как забастовка повлияет на метро, региональные железнодорожные линии RER и Transilien, а также на парижские аэропорты и достопримечательности. 28 марта забастовки привели к закрытию Эйфелевой башни, Музея Орсе, Лувра и Версальского замка.

Как забастовки и протесты влияют на общественный транспорт и аэропорты?

В дни забастовкок резко сокращается активность на железнодорожных линиях, включая Eurostar, автобусах, паромах и авиаперелетах.

Французское управление гражданской авиации просит авиакомпании отменять до 30 процентов рейсов в дни забастовок, когда авиадиспетчеры не выходят на работу. Большинство отмен пока затронуло ближнемагистральные рейсы в Париж–Орли и обратно; на дальнемагистральных международных рейсах из аэропорта Шарль де Голль отмен меньше. Глава Ryanair Майкл О'Лири призвал к политическому вмешательству, пожаловавшись, что забастовки во Франции вынудили его авиакомпанию отменить 230 рейсов и что пострадал миллион пассажиров.

Путешественникам следует проконсультироваться со своими авиакомпаниями для получения актуальной информации.

Нужно иметь в виду, что протестующие штурмуют парижские аэропорты и устанавливают блокады на автомагистралях, вынуждая путешественников добираться до аэропорта пешком. Наверняка понадобится больше времени, чтобы добраться до аэропорта, особенно если путешествовать в день забастовки.

Вполне возможна переполненность поездов в метро, а также отмены. Понадобится пара хороших ботинок для ходьбы.

Рестораны и магазины, как правило, открыты, но могут закрываться в дни забастовок, если они расположены вдоль маршрутов протестующих.

Вместо закрытого Лувра можно посетить Музей Бурделя, который посвящен скульптору Антуану Бурделю и вновь открылся для публики после масштабной реконструкции. Вместо Эйфелевой башни подумайте о том, чтобы подняться на вершину Башни Монпарнас, откуда открывается потрясающий вид на город, включая лучший вид в городе на саму Эйфелеву башню.

Версаля можно заменить замком Шантийи — великолепным сооружением в 40 минутах езды на поезде от Парижа. Здесь хранится вторая по величине коллекция старинных картин во Франции (после Лувра), а также красивейшие сады.