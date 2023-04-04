Раскрыты причины нежелания иностранцев встречаться с россиянками

Путешественница Марина Ершова побывала в гостях у жителя индонезийского острова Бали и узнала, почему он расстался с россиянкой после года отношений. Причины нежелания иностранца встречаться с русской девушкой тревел-блогерша раскрыла у себя в блоге на платформе «Дзен».

Фото: Лента.ру Лента.ру

Индонезиец рассказал, что его бывшая подруга Оля всегда подолгу и много готовила. Россиянка старалась разнообразить меню мужчины крупами и картошкой, которая считается в стране экзотикой.

«Она каждый день готовила пюре из картофеля с молоком и сливочным маслом, — пояснила Ершова. — Мало того, что это жирное блюдо превратило его в толстяка, так он еще и разорился на ежедневной покупке картофеля на Бали».

Еще одной причиной разногласий возлюбленных был семейный бюджет. Россиянка убеждала балийца, что его деньги — общие, поэтому должны идти на еду и развлечения. В то время как ее заработок принадлежит только ей.

Все заработанные средства девушка тратила на косметику, одежду и обувь.

«В какой-то момент ее гардероб заполнил всю квартиру, — отметила путешественница. — Она с собой не смогла забрать все, потому что это просто не помещалось в багаж».

Путешественница рассказала, что сейчас индонезиец хранит теплые воспоминания о девушке, но встречаться с россиянками больше не рискует, несмотря на то, что с бывшей подругой ему никогда не было скучно.

«Уверена, что русскую девушку он еще долго не забудет, — добавила она. — После расставания даже не может найти себе местную индонезийку, потому что теперь ему с местными девчонками скучно».