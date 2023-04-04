В саду Кекенхоф в Нидерландах открылся сезон цветения тюльпанов

Знаменитый сад Кекенхоф, расположенный всего в 30 километрах от Амстердама, — это более чем семь миллионов уникальных тюльпанов, и теперь открылся для посетителей.

Фото: TURIZM TURIZM

«Первые тюльпаны и гиацинты уже зацвели. С самого первого дня посетители могут наслаждаться яркими красками и свежими весенними ароматами. Осенью садовники Кекенхофа вручную посадили 7 миллионов цветочных луковиц. По всей Болленстрик — регион выращивания луковиц — поля начинают цвести», — говорится в заявлении организаторов выставки цветов Кекенхоф.

Парк открылся для посетителей на прошлой неделе и завершит свой сезон 14 мая. Билеты можно приобрести на официальном сайте. Вход для взрослых обойдется в 19 евро, детям от 4 до 17 лет предоставляется льготный тариф 9 евро. Там же на сайте предлагаются варианты, как добраться до достопримечательности, например, на лодке или общественном транспорте.

Знаменитый сад появился в XV веке, а для туристов его открыли в 1949 году. В первый сезон посмотреть на уникальный цветочный ковер приехали более 200 000 гостей. В этом году — в свой 73-й сезон — сад тюльпанов ожидает более миллиона посетителей.

В самом Амстердме есть свой «альтернативный Кекенхоф» — Tulip Experience. Он расположен между Нордвейкерхаутом и Зилком. Здесь можно поближе познакомиться с цветами и узнать о процессе садоводства. Этот сад был создан одним из крупнейших в Амстердаме производителей цветочных луковиц. Компания W.A.M. Pennings была основана в 1951 году, и семейный бизнес превратил это место в общественный сад и зону отдыха.

Говорят, что именно здесь получаются самые красивые фотографии на фоне миллиона тюльпанов из собственного питомника, в местном музее туристам рассказывают об особенностях каждого из 703 сортов. Каждый также может создать свой собственный букет и забрать его домой.