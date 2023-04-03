Туристы из России доминируют на Шри-Ланке

В марте каждый пятый прибывший на Шри-Ланку турист – из России. Управление по развитию туризма страны (SLTDA) опубликовало новый рейтинг по итогам месяца, который возглавляют россияне – 25,6 тыс. отдыхающих. На второй позиции Индия – 19 тыс., на третьем месте Великобритания – 11,1 тыс. человек. Всего за месяц на Шри-Ланку прибыло 125,5 тыс. иностранных гостей.

Фото: TourDom TourDom

С начала года 79,9 тыс. россиян отдохнуло на тропическом острове в Индийском океане, что почти на 60% больше уровня января – марта 2022 года. В зимний сезон для перевозки туристов на Шри-Ланку прямые авиарейсы поставили «Аэрофлот», AZUR air и Red Wings из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска.

Устойчиво высокий спрос на пляжном направлении требует достаточного количества перевозки и в начавшийся летний сезон. Как уже сообщал «ТурДом», Росавиация анонсировала увеличение количества рейсов на линии Москва – Коломбо – Москва в 1,5 раза: до 21 вылета в неделю.