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29 минут назад

Туристы из России доминируют на Шри-Ланке

TourDom

В марте каждый пятый прибывший на Шри-Ланку турист – из России. Управление по развитию туризма страны (SLTDA) опубликовало новый рейтинг по итогам месяца, который возглавляют россияне – 25,6 тыс. отдыхающих. На второй позиции Индия – 19 тыс., на третьем месте Великобритания – 11,1 тыс. человек. Всего за месяц на Шри-Ланку прибыло 125,5 тыс. иностранных гостей.

Туристы из России доминируют на Шри-Ланке
Фото: TourDomTourDom

С начала года 79,9 тыс. россиян отдохнуло на тропическом острове в Индийском океане, что почти на 60% больше уровня января – марта 2022 года. В зимний сезон для перевозки туристов на Шри-Ланку прямые авиарейсы поставили «Аэрофлот», AZUR air и Red Wings из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска.

Устойчиво высокий спрос на пляжном направлении требует достаточного количества перевозки и в начавшийся летний сезон. Как уже сообщал «ТурДом», Росавиация анонсировала увеличение количества рейсов на линии Москва – Коломбо – Москва в 1,5 раза: до 21 вылета в неделю.

О намерениях ланкийских властей расширять сотрудничество с Россией в туристической сфере заявили члены делегации Шри-Ланки на прошедшей в марте международной выставке MITT в Москве. На днях глава Министерства транспорта Шри-Ланки подчеркнул, что никаких рисков для российских самолетов при полетах в страну нет.

Заграница,Red Wings,Аэрофлот,Росавиация,
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