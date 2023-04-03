Стоит ли сейчас ехать в Египет: ответ русских туристов

Российская туристка провела в Египте 10 дней по стандартной путевке от туроператора. Девушка решила рассказать, как обстоят дела для тех, кто решил отдохнуть на курорте.
«Египет оказался отличным вариантом для отдыха, где вас накормят, развеселят и все покажут и расскажут. Не роскошно, но по-домашнему. Вернуться можно через пару лет», – отметила девушка.
Отдых на двоих через Tez Tour в отель с четырьмя звездами на 10 дней обошелся в 153 тысячи рублей. Россияне поселились в Ali Baba Palace 4*. Среди достоинств отметили большую и ухоженную территорию, хорошие номера и прогретые бассейны, но лишь у бара.
А вот не особо остались довольны питанием: оно было хоть и свежим, но очень однообразным, а обед сильно напоминал завтрак.
Также путешественники решили не пить воду на разлив в отеле, а покупали свою. Связано это с историями о том, что некоторые отравились или получили несварение.
Из экскурсий россияне посоветовали морскую прогулку 6-в-1 за 40 долларов. В нее входит снорклинг, рыбалка, батискаф, дайвинг, поездки на ватрушке, обед и массаж.
Поехать в такой отдых стоит тем, кто хочет отдохнуть и познакомиться с культурой страны, передают «Тонкости туризма».