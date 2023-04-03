Стоит ли сейчас ехать в Египет: ответ русских туристов

Российская туристка провела в Египте 10 дней по стандартной путевке от туроператора. Девушка решила рассказать, как обстоят дела для тех, кто решил отдохнуть на курорте.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Египет оказался отличным вариантом для отдыха, где вас накормят, развеселят и все покажут и расскажут. Не роскошно, но по-домашнему. Вернуться можно через пару лет», – отметила девушка.

Отдых на двоих через Tez Tour в отель с четырьмя звездами на 10 дней обошелся в 153 тысячи рублей. Россияне поселились в Ali Baba Palace 4*. Среди достоинств отметили большую и ухоженную территорию, хорошие номера и прогретые бассейны, но лишь у бара.

А вот не особо остались довольны питанием: оно было хоть и свежим, но очень однообразным, а обед сильно напоминал завтрак.

Также путешественники решили не пить воду на разлив в отеле, а покупали свою. Связано это с историями о том, что некоторые отравились или получили несварение.

Из экскурсий россияне посоветовали морскую прогулку 6-в-1 за 40 долларов. В нее входит снорклинг, рыбалка, батискаф, дайвинг, поездки на ватрушке, обед и массаж.