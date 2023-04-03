Министерство культуры и туризма Китая и Национальная комиссия по развитию и реформам совместно выпустили план, определяющий задачи и требования по развитию индустрии туризма в северо-восточном регионе страны до 2030 года.

В плане, охватывающем три северо-восточные провинции Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян, а также часть северного автономного района Внутренняя Монголия, поставлены задачи по улучшению воздушного и железнодорожного сообщения и созданию развитой сети автомобильных дорог для продвижения индустрии туризма в регионе.

План предусматривает меры по развитию снежно-ледового туризма в этих районах, превращению их в идеальные места для зимнего и летнего отдыха. Кроме того, власти планируют создавать и расширять туристические кластеры, включающие снежно-ледовый, лесной, морской и прибрежный туризм.