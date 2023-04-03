Достопримечательности, которые стоит посетить в Армении

Путешественники все чаще интересуются различными памятниками и локациями данной страны.

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За последние годы туроператоры отмечают уверенный рост потока путешественников, отправляющихся на отдых в Армению. Так, туристы все чаще интересуются различными памятниками и локациями данной страны, пишет "ТурПром".

Отмечается, что туристам, которые планируют посетить Ереван, эксперты рекомендуют побывать в подземных цехах завода «Арарат». Помимо этого, путешественникам советуют посетить галерею музея Мартироса Сарьяна и Музей современного искусства, а также прогуляться по району Конд.

В том числе путешественникам рекомендуют отправиться на площадь известного композитора Шарля Азнавура и попробовать вино, купив его в Wine Republic у «Каскада».