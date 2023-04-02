$76.45+0.1482.39-0.75
12 минут назад

НЛО-туризм: как возникают необычные места для путешествий

Вечерняя Москва

Жители небольшого японского поселка Ино верят, что к ним в гости регулярно прилетают инопланетяне и даже создают там свои арт-объекты. Инициативные местные жители выдвинули идею открыть в поселке мировой центр уфологии, который позволит развивать НЛО-туризм. «Вечерняя Москва» узнала, с чего все началось.

НЛО-туризм: как возникают необычные места для путешествий
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Истоком стала священная гора-пирамида Сенганмори. Жители считают, что именно она стала ориентиром для пришельцев, которые якобы и создали ее. Сейчас склон горы и ее лестницы украшают каменные скульптуры, изображающие инопланетян.

Видео дня

— В 1972 году я своими глазами видел летающую тарелку и даже успел ее сфотографировать, — рассказал «Вечерке» местный житель Цугио Киношита. — Инопланетяне просто подают нам знаки: хотят, чтобы мы знали — они не представляют опасности для людей.

Администрация префектуры Фукусима поддерживает местных жителей и помогает им. Удалось получить кадры, где над городом кружит НЛО. А с 1991 года в Ино открыт музей, посвященный этому событию. Там можно увидеть летающие тарелки, фигурки и манекены пришельцев, а также макет центра уфологии, который так мечтают открыть местные энтузиасты.

— В музее есть обломок летающей тарелки. Если постучать по нему, услышите необычный звон. А если стучать целую ночь, можно позвать инопланетян — и они подадут знак, — говорит уфолог Тошио Канно.

Талисман поселка — инопланетянин на золотой летающей тарелке. В Ино проводят тематические мероприятия. Например, карнавал, участники которого одеваются во всевозможные инопланетные наряды.

— Я был свидетелем полета НЛО в 1997 году, это было 20 октября, в 16:00. Летающая тарелка зависла прямо над Сенганмори, — вспоминает местный житель Миюра-Сан. — Пока мы не можем с ними общаться, ведь не знаем их языка. Но мы над этим работаем. А благодаря развитию туризма откроется больше возможностей для изучения этого вопроса.

ФАКТ

В городке Ино можно угоститься необычным блюдом — супом рамен, который подают в каменных плошках, и камень, по поверью, притягивает пришельцев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алена Хитрова, специалист по связям с общественностью крупного туроператора:

— Создавать якорные центры притяжения для туристов — нормальная и успешная практика. Как правило, всегда есть привязка к уникальности и своеобразию места, в том числе и через легенды. Но очень важно, чтобы регион создал инфраструктуру и обыграл «якорь».

Это просто бизнес

«Вечерка» собрала фальшивые достопримечательности, ставшие популярными в последние годы.
  • В Таиланде это мост через реку Квай, построенный каторжниками. На самом деле мост был взорван в 1944 году, а реконструировала его обычная строительная компания, и никаких каторжников и военнопленных там уже не было.
  • Знаменитый замок графа Дракулы на самом деле никогда не принадлежал Владу III Цепешу.
  • Городок Северный Тарритаун после фильма Тима Бертона «Сонная Лощина» стал центром притяжения для туристов. Тогда было решено переименовать город, и Сонная Лощина быстро стала популярнейшей достопримечательностью.
Заграница,Тим Бертон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий