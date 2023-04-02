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16 минут назад

В РФ выросла популярность туров на майские праздники: куда едут россияне

РИА "ФедералПресс"

Директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев сообщил о росте популярности среди россиян туров на майские праздники.

Выросла популярность туров на майские: куда едут россияне
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В этом году россияне гораздо активнее бронируют туры на майские праздники, чем в прошлом. Уже сейчас нынешний объем бронирований выше, чем в 2022 году, на 85 %», – передает слова Козырева РИА Новости.

Эксперт объясняет данный рост популярности как результат того, что в 2022 году в течение марта туры практически не бронировались, люди совершали поездки только по России. И лишь в апреле 2022 года возобновили рейсы в Турцию и Египет. После этого спрос постепенно начал восстанавливаться.

Самыми популярными направлениями выступают Турция и российские курорты, на них приходятся 36 % и 24 % бронирований соответственно. Затем идет ОАЭ, набравшие 17 % от общего числа бронирований. Самым дорогим направлением оказался Таиланд, средний тур в который стоит 256 тысяч рублей.

По информации компании, в прошлом году 53 % отдыхающих выбрали для себя российские курорты, 35 % полетели в Турцию, а 6 % отправились в Египет.

Эксперт обратил внимание, что за последнее время путешествия подорожали. Поездка по России в среднем оценивалась в 52 тысячи рублей, сейчас ее стоимость – 59 тысяч. Отдых в Турции подорожал для россиян на целых 50 тысяч рублей.

Ранее «ФедералПресс» писал, какой месяц в 2023 году назвали самым выгодным для отпуска.

Заграница,Олег Козырев,
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