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2 часа назад

Сколько стоит виза в Китай

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Россияне могут отправиться в Китай, открыв визу. Сейчас турфирмы предлагают коммерческие или бизнес-визы, туристические и авиавизы. В какую стоимость обойдется оформление дополнительных документов – в материале «ФедералПресс».

Сколько стоит виза в Китай
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Коммерческая или бизнес-виза

Ее можно оформить, если предстоит деловая поездка в Китай и необходима максимальная гарантия въезда в страну.

Стоимость визы составляет 6900 рублей. Она будет действительна до 28 дней.

Авиавизы

Они оформляются уже в Китае по прилету в Харбин на прямых рейсах.

Стоимость визы составляет 7000 рублей на срок до 15 дней.

Туристические визы

Их можно открыть в рамках пакетных туров или под обслуживание. Так, для ее оформления у граждан должна быть забронирована гостиница на несколько дней или куплен тур по Китаю.

Срок действия визы – до 15 дней.

Отметим, что в пакетные туры входят билеты по передвижению внутри Китая – билеты на электричку, поезд, автобусы и самолеты, бронирование отелей, а также страховка.

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