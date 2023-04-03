Сколько стоит виза в Китай

Россияне могут отправиться в Китай, открыв визу. Сейчас турфирмы предлагают коммерческие или бизнес-визы, туристические и авиавизы. В какую стоимость обойдется оформление дополнительных документов – в материале «ФедералПресс».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Коммерческая или бизнес-виза

Ее можно оформить, если предстоит деловая поездка в Китай и необходима максимальная гарантия въезда в страну.

Стоимость визы составляет 6900 рублей. Она будет действительна до 28 дней.

Авиавизы

Они оформляются уже в Китае по прилету в Харбин на прямых рейсах.

Стоимость визы составляет 7000 рублей на срок до 15 дней.

Туристические визы

Их можно открыть в рамках пакетных туров или под обслуживание. Так, для ее оформления у граждан должна быть забронирована гостиница на несколько дней или куплен тур по Китаю.

Срок действия визы – до 15 дней.