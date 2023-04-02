Как поехать в Азербайджан в 2023 году

28 марта власти Азербайджана отменили все существовавшие ранее ковидные ограничения. Всем гражданам, прибывающим в страну самолетом, больше не нужно предъявлять актуальный сертификат о вакцинации или справку о перенесенном заболевании. Уточнение о самолете формальное: сухопутная граница все еще закрыта. Те же правила действуют при посещении общественных мест, включая гостиницы, транспорт и рестораны. Рассказываем об актуальных правилах въезда в Азербайджан в 2023 году и во сколько примерно обойдется поездка.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

Въезд

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Граждане РФ могут находиться в Азербайджане без визы до 90 дней. Для въезда понадобится только загранпаспорт: по данным МИД России, он должен быть действителен до окончания поездки, однако некоторые авиакомпании устанавливают свои правила, например три месяца со дня выезда.

Если вы находитесь в стране более 15 дней, нужно зарегистрироваться по месту пребывания. Проще всего это сделать в отеле – они зарегистрируют вас сами по умолчанию при заселении, или же гражданин Азербайджана должен зарегистрировать вас у себя дома (это можно сделать онлайн на сайте Государственной миграционной службы).

Для поездки на срок более 90 дней потребуется виза, которую нужно оформить заранее в посольстве Азербайджана. Необходимые документы: приглашение (есть специальная форма, можно скачать на сайте посольства), анкета (там же), оригинал и копия загранпаспорта, две фотографии 3,5*4,5 и чек об оплате госпошлины. Виза с однократным въездом обойдется в 20 долларов, с многократным – в 350 долларов.

Страховой полис при прохождении границы у вас не спросят, но оформить его рекомендуется, чтобы сэкономить на медицинских услугах, если они потребуются.

Как добраться и сколько стоит

Добраться до Азербайджана в 2023 году можно только по воздуху. Из Шереметьево в Баку несколько раз в день летает "Аэрофлот", из Внуково – Utair, из Внуково и Домодедово – Азербайджанские авиалинии (Azal). Кроме Баку, из Москвы также можно улететь в Гянджу (ежедневно), Ленкорань (по пятницам и воскресеньям), Нахичевань (по понедельникам, субботам и воскресеньям).

Перелет из Москвы в Баку обойдется от 20 000 рублей за прямой рейс туда и обратно. Примерно так же, а иногда и дешевле – в другие города, например, в Гянджу напрямую из столицы РФ можно улететь за 15 000 рублей туда и обратно.

Сухопутная граница по-прежнему закрыта, доехать на авто не получится. Это ограничение регулярно продлевают, настоящее действует до 1 мая 2023 года.

В городах Азербайджана больше всего гостиниц категории 1–3*, в столице выбор богаче: также есть роскошь от "Хилтон" и "Рэдиссон", а на побережье – как бюджетные санатории, так и более комфортабельные спа-отели. Ночь в гостевом доме в Баку обойдется от 1 500 рублей за номер на двоих (условия довольно спартанские, зато много где в эту сумму включен завтрак). Отель 3* в центре столицы будет стоить от 2 500 рублей в сутки за номер на двоих, 4* – от 3 000–3 500, а 5* – от 4 500.

Если покупать пакетный тур, то может выйти дешевле: в Баку на неделю можно слетать от 50 000 рублей на двоих (включен перелет, трансфер и проживание в отеле). Слетать в санаторий в Нафталане и насладиться целительной нефтью можно за 80 000 (тоже вдвоем), а в спа-отель там же – за 110 000 рублей.