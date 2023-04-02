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14 минут назад

Грузия нашла способ переманить российских туристов у Турции

Вечерняя Москва

Грузия решила переманить российских туристов из Турции с помощью отелей, работающих по системе All Inclusive. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщает портал Турпром.

Грузия нашла способ переманить российских туристов у Турции
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Сегодня в Батуми проходит активная подготовка к открытию сразу четырех отелей, которые будут работать по системе «все включено». В каждом из них будет по 1055 номеров, а также высокий уровень сервиса.

Таким образом Грузия планирует переманить часть туристов из Турции. Речь идет о россиянах, израильтянах и европейцах, отмечается на портале.

Помимо этого, правительство Индии приняло решение разрешить россиянам находиться в стране не более 180 дней в год. Введенные изменения распространяются в том числе на уже выданные визы.

Также в 2023 году вступает в силу подписанный между Россией и Ираном договор. Согласно документу, группы туристов от 5 до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться на территории государства до 15 дней.

Согласно данным аналитиков, спрос на внутренний туризм на майские праздники в этом году вырастет вдвое по сравнению с 2022 годом. Москвичи уже активно бронируют путевки. «Вечерняя Москва» узнала у руководителя турагентства Юлии Солис, где интересно и недорого отдохнуть в России.

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