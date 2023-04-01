Стинива: один из самых красивых пляжей в Хорватии

Стинива - необычный своим расположением пляж среди скал в Хорватии. Он представляет собой небольшую уединенную бухту с бирюзовыми водами. Песок состоит из мелкой белой гальки, которая контрастирует с окружающими зелеными скалами. Он был признан лучшим пляжем Европы в 2019 году.

Фото: Inc-News Inc-News

Эта бухта образовалась во время ледникового периода, когда уровень моря был на 120 метров ниже, чем сегодня. Из-за водных путей, протекающих через каньон, образовалась подземная карстовая пещера, которая обрушилась тысячи лет назад. Доказательством этого являются спелеотемы (колонны, образованные пещерным потоком), обнаруженные на восточных скалах нынешней бухты.

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Тысячи лет спустя, когда уровень моря поднялся, удар волн разрушил часть пещеры, утащив камни в море. За последние несколько тысяч лет море затопило дно каньона, и округлые куски известняка обрушились с потолка пещеры, образовав гальку нынешнего пляжа.

Бухта Стинива защищена двумя высокими скалами, образующими “морской вход”, где образуется галечный пляж длиной около 35 метров. Некоторым необычность бухты Стинива напоминает древнеримский амфитеатр, так что вы можете почувствовать себя зрителем. Благодаря своим уникальным природным красотам пляж Стинива вместе с бухтой Стинива был объявлен охраняемым природным памятником в 1967 году и с тех пор этот статус остается неизменным. Это место, где вы можете наслаждаться отдыхом в непринужденной обстановке. Если вы любите прыгать со скал, вы находитесь в раю с кристально чистой водой, так как здесь есть несколько скал, на которые можно взобраться и прыгнуть в воду.

Из-за высоких скал, окружающих его, часть пляжа всегда имеет естественную тень в течение всего дня. В бухте есть небольшой пляжный бар, где вы можете освежиться в тени и насладиться природными красотами этой все еще скрытой жемчужины Адриатического моря.

На пляже вы также можете взять напрокат шезлонг по цене 30 кун в день или взять напрокат доску для серфинга с веслом, чтобы совершить прогулку по побережью.

Как добраться до пляжа Стинива

В основном есть два способа добраться до пляжа Стинива в Хорватии: один - на лодке, а другой - пешком.

На лодке. До Стинивы можно добраться на лодке вдоль южного побережья острова. Залив Стинива расположен недалеко от береговой линии пляжа, где отведена территория для стоянки более крупных судов. Отсюда вы можете доплыть до берега. Если у нас нет собственной парусной лодки, есть серия лодочных туров по Вису, которые доставят вас ко всем уединенным бухтам и пляжам, включая невероятный пляж Стинива.

Пешие прогулки. Если вы исследуете остров Вис на мотоцикле или автомобиле, вы можете проехать, следуя указателям на пещеру Стинива и Плиско поле (где есть виноградники) и Маринье-Земле, чтобы добраться до парковки, расположенной на вершине холма. От парковки к пляжу ведет пешеходная тропа продолжительностью от двадцати до тридцати минут. Обычно здесь не так много тени, поэтому лучше взять с собой шляпу, солнцезащитный крем и воду. Поскольку тропа состоит из лестниц и грязи, лучше всего носить удобную закрытую обувь.

Советы

Рано утром и поздно вечером, с заходом солнца, наплыв меньше, но следует учитывать, что это известный пляж в Хорватии, а в августе он становится многолюдным.

На пляже есть небольшой бар, если вы хотите перекусить, безалкогольные напитки или воду.

Где находится пляж Стинива