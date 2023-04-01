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2 часа назад

На Мальте откроется первый в мире глубоководный археологический парк

TURIZM.RU

На Мальте — средиземноморском архипелаге и одном из лучших мест для дайвинга в мире — этой весной откроется первый в своем роде глубоководный археологический парк Tower Wreck. Этот ультрасовременное культурное пространство создано благодаря Фонду аэропорта Мальты и Heritage Malta — мальтийскому национальному агентству по музеям и культурному наследию. Парк расположен в заливе Шленди, в юго-западной части мальтийского острова Гозо.

На Мальте откроется первый в мире глубоководный археологический парк
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

В Tower Wreck будут представлены тысячи древних артефактов, таких как амфоры и сосуды для хранения зерна, возраст которых составляет около 2300 лет, а также природное наследие в виде скалистых выступов, образованных вымершими коралловыми рифами.

Чтобы сделать глубоководные археологические раскопки доступными не только для дайверов, на сайте Underwater Malta откроется «виртуальный музей» с 360-градусным видеофильмами, изображениями и 3D-моделями уникальных экспонатов. TURIZM.RU

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