$76.45+0.1482.39-0.75
2 часа назад

На Кубе готовятся принимать карты "Мир"

Газета.Ruиещё 1

Директор по маркетингу сети отелей Iberostar на Кубе Алексей Торрес Веласкес заявил, что кубинские отели готовятся к приему оплаты услуг от российских туристов с помощью карт платежной системы "Мир". Об этом сообщает ТАСС.

На Кубе готовятся принимать карты "Мир"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Веласкеса, Iberostar является одной из наиболее продвинутых с технологической точки зрения компаний. Он указал, что платежные шлюзы сети отелей были обновлены, а интернет-соединение немного улучшилось. Директор по маркетингу Iberostar отметил, что российское поколение миллениалов внимательно относится к качеству интернет-соединения.

Кроме того, существует тенденция продолжать работать дистанционно даже в отпуске.

"Благодаря возможности подключения новых форм оплаты, мы надеемся, российский сегмент рынка будет продолжать расти", - резюмировал Веласкес. 14 марта агентство ТАСС сообщало, что банки Кубы начали принимать карты платежной системы "Мир".

По его информации, эмблема российской платежной системы начала отображаться на экранах банкоматов. Теперь с карты "Мир" можно снять наличные деньги.

Заграница,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий