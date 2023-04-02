В Катар с детьми: море, дюны, музеи и очень вкусно

WomanHit.ru рассказывает о необычных направлениях для отпуска и советует, что посмотреть и ничего не пропустить в одной из самых интересных стран Ближнего Востока.

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Катар долгое время был закрыт от остального мира. Но после Чемпионата по футболу стало понятно, что на карте планеты появилось еще одно место, где интересно, живописно и очень самобытно. Причем ехать туда можно (и нужно) с детьми, поскольку для них развлечений здесь много и еще больше. Впрочем, все по порядку.

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Но сначала — немного о стереотипах. Хотя поток туристов в Катар в последние пару-тройку лет вырос очень заметно, однако до сих пор существует множество мифов об этой стране, которые к реальной действительно не имеют никакого отношения. Ну, к примеру, считается, что позволить себе отдых в Катаре могут только очень-очень обеспеченные люди. Правда в том, что Катар — одна из самых богатых стран в мире. Но в то же время здесь можно найти развлечения на любой вкус и кошелек. Это касается и отелей, и ресторанов, и логистики. Например, проезд в метро стоит примерно 40 рублей, безлимитный дневной проездной — 120 рублей. Цены в отелях в сравнении с соседними странами Арабского залива ниже процентов на 20—30 при том же уровне сервиса (если не выше). Так что здесь можно найти то, что принято называть «доступный премиум».

Еще один стереотип: Катар — страна, где можно заскучать уже через пару дней, поскольку делать здесь особо нечего. Возможно, какое-то время назад в этом утверждении и была доля истины. Но в последние годы в Катаре построено такое количество уникальных музеев, центров развлечений, пляжных клубов и много другого, что, наоборот, всерьез встает вопрос: как успеть увидеть все must see за неделю-другую отпуска. Наш совет: для начала сконцентируйтесь на чем-то одном, оставьте весь спектр развлечений для следующих визитов сюда. В том, что вы вернетесь в Катар неоднократно, мы не сомневаемся, а пока расскажем, на что обратить внимание, если вы приехали в Катар с детьми на семейный отдых.

Идем на прогулку

В отличие от других стран Арабского региона, где пешие прогулки не приняты, Доха будто создана для того, чтобы вы могли выйти на вечерний променад. Причем вместе с детьми (мы же помним, что Катар — это в том числе про семейный отдых). Даже вдоль скоростных шоссе оборудованы тенистые аллеи, рядом с которыми вы обязательно встретите отличные детские площадки. Но, конечно, лучше всего гулять по набережной Корниш, которая по вечерам становится этаким местным Арбатом. Сюда выходят на пробежку местные ЗОЖники, местные жители и, конечно, туристы.

От набережной Корниш можно легко дойти до исторического рынка Сук-Вакиф. Когда-то это была бедуинская площадка для рынка выходного дня, однако в середине нулевых Сук-Вакиф был полностью отреставрирован и сегодня стал одной из тех достопримечательностей, где встречаются века и континенты. Здесь можно купить любые сувениры или местные деликатесы, а также посмотреть на рынок соколов, верблюдов и лошадей.

Если хотите продолжить пешую прогулку по городу, то знайте: рынок соединен комфортабельным переходом с модным Msheireb Downtown— это модный оживленный район, полный классных кафе, ресторанов, торговых центров и художественных галерей. Msheireb Downtown — полностью реконструированная часть Дохи, этакий умный город, в котором наиболее значимые исторические постройки идеально вписаны в новую городскую структуру.

Спускаемся в метро

Пешими прогулками ограничиваться не стоит. В метро тоже стоит спуститься. Потому что это — отдельная достопримечательность Катара. Метрополитен Дохи — одна из самых передовых транспортных систем в мире. Современная сеть работает с 2019 года и включает в себя поезда, которые ездят со скоростью 100 километров в час, беспилотные вагоны и даже отдельные «золотые» вагоны для пассажиров премиум-класса. Три линии метро — красная, зеленая и золотая — соединяют главные культурные, развлекательные и торговые достопримечательности столицы. А бесплатные шаттлы автобусной сети Metrolink позволят легко добраться до входа на любую станцию метро. Про стоимость самого билета в метро мы уже писали. Стоит добавить, что под землей всегда прохладно, вагоны креативно оформлены, а народу даже в часы пик практически нет.

Устраиваем заплывы в море

Многие едут в Катар за пляжным отдыхом. И это — правильный выбор. Протяженность побережья Арабского залива составляет 585 (!) километров. Лучшее время для того, чтобы устроить купальный марафон — весна и осень. При многих отелях есть отлично оборудованные пляжи, там про шезлонги и зонтики беспокоиться не стоит, пользование всей инфраструктурой уже входит в стоимость проживания. Если же вы приехали в Доху на день в рамках программы стоповер, то можно выбрать отдых в одном из бич-клубов, которые в последний год открылись в немалом количестве в Катаре.

Один из самых модных у туристов и местных — B12 Beach Club Doha. Для детей здесь есть водный надувной аквапарк, куда юных гостей доставляют на каяках, для взрослых — все остальное, включая пляжные бары с алкоголем (что для стран Арабского залива — не самая очевидная история, но туристов здесь любят, мы же помним). В этом клубе можно провести целый день, время здесь и действительно летит незаметно.

Перекусить можно тут же. В отличие от пляжных клубов в других странах, здешняя кухня — на уровне ресторанов высокой кухни. Берите стейки или рыбу на гриле. Идеальная прожарка, которую редко где встретишь!

Вкусная глава

Вообще, гастрономический Катар — отдельная глава, поскольку такого количества ресторанов, да еще нереально вкусных, многие точно не ожидают увидеть. И зря. Если грамотно составить программу, то, параллельно с развлечениями и пляжами, вы успеет устроить сумасшедший гастротрип по лучшим заведениям. Можно выбрать очень атмосферный Parisa с блюдами персидской кухни или необычное кафе Desert Rose при Национальном музее, где вас будет обслуживать настоящий робот. Хотите что-то креативное, вам в заведения самых знаменитых в мире шеф-поваров. Например, на четвертом этаже катарского Музея исламского искусства вольготно расположился ресторан IDAM одного из самых титулованных шеф-поваров мира, на счету которого более двадцати мишленовских звезд Алена Дюкасса.

IDAM — это современная французская средиземноморская кухня, оформленная в арабском стиле. Описывать то, что подают вам в течение обеда или ужина — штука бессмысленная, потому что как можно описать то, что нужно ощущать всеми своими вкусовыми рецепторами. К тому же имя Алена Дюкасса — уже знак высочайшего качества. Но если вы хотите, чтобы поездка в Катар запомнилась надолго, а вы влюбились в арабскую кухню с ярким французским акцентом, то вам точно сюда.

К слову, это — первый ресторан Алена Дюкасса на Ближнем Востоке, но не единственный. На четвертом этаже Национального музея Катара находится его Jiwan, а рядом с парком Al Bidda Park и набережной Дохи находится Cafe #999 с классической итальянской кухней, где можно съесть правильную пиццу и идеальное тирамису.

Причем если в других странах визит в такие заведения приходится планировать за несколько недель, то в Катаре попасть на сет к известному шефу в разы проще. Но все равно бронируйте свое посещение сильно заранее, это стоит того!

Едем в пустыню

Побывать в Катаре и не съездить на джип-сафари по пустыне — это было бы странно. Ловите лайфхак: вы можете легко совместить поездку на сафари и пляжный отдых, если отправитесь на внутреннее море Хор Аль-Адаид. Вообще, это место — еще одна отдельная достопримечательность, природное чудо Катара и объект мирового наследия ЮНЕСКО.

Только здесь море глубоко проникает в сердце жаркой пустыни, создавая невероятные живописные пейзажи. Чтобы увидеть и запечатлеть лучший из возможных видов, понаблюдать за черепахами, аравийскими ориксами и фламинго, а также окунуться в теплые морские воды, предпочтительнее приезжать сюда на закате или на восходе. Вода здесь, к слову, более теплая, поскольку глубина внутреннего моря составляет не более четырех метров, поэтому лучше прогревается.

Выбираем правильное место

Практически все гостиницы в Катаре построены в последние годы. Поэтому можете рассчитывать на новенький отельный фонд с просторными номерами, тренажерными залами и собственными бассейнами. Словно предвидя, что русским туристам однозначно понравится в Катаре, почти во всех отелях найдется русскоязычный сотрудник. Выбирать отели нужно, в зависимости от того, какую программу вы себе подготовили.

На юго-западе Катара находится одна из потайных жемчужин страны — Hilton Salwa Beach Resort. Это не просто отель с просторными номерами, сьютами и виллами, а настоящий город. Судите сами: 3, 5 километра пляжа, 20 (!) гастрономических локаций, среди которых в том числе итальянский, ливанский, китайский рестораны. Сюда стоит ехать, если вы рассчитываете исключительно на пляжных семейный отдых и не планируете выезды в музеи и парки.

К тому же парк здесь есть свой, да еще какой! Desert Falls — один из крупнейших тематических парков на Ближнем Востоке. 18 аттракционов, 56 водных горок, аквапарк Sea Caves и тематический картинг: чтобы изучить все, что здесь есть, не хватит и недели. Поэтому сюда можно смело ехать с детьми, не переживая, чем их занять, пока вы будете нежиться в местном СПА. Важно: для гостей отеля посещение аквапарка бесплатно. Если вы решили просто посвятить день активному отдыху с детьми, можно купить дневной абонемент.

Если вы привыкли к турецкой системе all inclusive, то вам дорога в Rixos Gulf Hotel Doha — самый, пожалуй, необычный отель в Катаре. До прошлого года на полуострове не было подобных гостиниц, ориентированных на семейный отдых. Так что Rixos Gulf Hotel Doha — пионер в этой области. Для самых маленьких здесь работает Rixy Kids Club с насыщенной программой игр, мастер-классов и танцев, а взрослые смогут насладиться солнечными ваннами на пляже или погрузиться в полезные для души и тела практики в Anjana Spa. И не забудьте заглянуть в местный фитнес-клуб: тренажеры здесь подобраны с такой любовью и знанием того, что обычно требуется на отдыхе, что это нужно обязательно протестировать.

И еще не пропустите, если приехали с детьми

- Новый парк Lusail Winter Wonderland с более чем 50 захватывающих аттракционов и высоченным Колесом обозрения, откуда открывается ошеломляющий вид на Доху;

- Детский музей в Dadu Garden, где маленьких посетителей научат сажать семена и ухаживать за растениями, а затем приготовить блюда из ингредиентов, выращенных в саду.

- Тематический парк Quest с самыми высокими в мире (!) крытыми американскими горками;