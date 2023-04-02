Почему город-призрак Бхангар запрещено посещать после заката

Заброшенный город Бхангар на западе Индии является одной из самых посещаемых мистических локаций страны, словно магнит, притягивая любителей мистики со всего мира. Жутковатая атмосфера и заброшенные здания делают его идеальным местом для съемок триллеров и фильмов ужасов. Почему некогда процветающий город опустел и почему его запрещено посещать после заката, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Shahnawaz Sid/Flickr Shahnawaz Sid/Flickr

Построенный в XVI веке город-форт Бхангар на протяжении многих десятков лет был процветающей точкой на карте Индии: в нем активно велась торговля, развивалось ремесленное производство, строились храмы и дворцы. Но однажды город полностью опустел и навсегда остался призраком — согласно легенде, Бхангар был проклят, а все его жители исчезли буквально в одночасье.

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Сейчас историки не могут дать однозначного ответа, действительно ли все население города исчезло за считанные часы, и что стало тому причиной. Местные же жители выдвигают свои версии произошедшего. Согласно одной из теорий, в городе произошел некий природный катаклизм, в результате которого население было вынуждено спешно покинуть свои жилища, бросив скот, личные вещи и сбережения. Согласно другой, жители Бхангара погибли от голода (или же чумы), а третья версия гласит, что колдун, проживающей в городе, перед смертью успел наложить на него проклятие, которое невозможно разрушить даже в наши дни.

Pratibhajangid/commons.wikimedia.org

Не все верят в злобных старцев и необъяснимые природные катаклизмы, однако в Бхангар продолжают ежегодно стекаться тысячи и тысячи туристов. Правда, эта мистическая локация не всегда открыта для посетителей. Существует запрет, установленный археологической службой Индии, который не разрешает посещение города-призрака в ночное время. Местные жители верят, что в Бхангаре заключены души всех его почивших жителей, которые так и не смогли покинуть город и теперь вынуждены вечно скитаться в поисках отмщения. Существуют и более объективные причины для запрета — они связаны с состоянием зданий, которые были заброшены и оставались без ремонта и обслуживания на протяжении многих лет, что делает их опасными для посещения. Кроме того, в городе могут обитать дикие животные, представляющие угрозу для людей.