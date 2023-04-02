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1 час назад

Почему город-призрак Бхангар запрещено посещать после заката

Мира Маркина

Заброшенный город Бхангар на западе Индии является одной из самых посещаемых мистических локаций страны, словно магнит, притягивая любителей мистики со всего мира. Жутковатая атмосфера и заброшенные здания делают его идеальным местом для съемок триллеров и фильмов ужасов. Почему некогда процветающий город опустел и почему его запрещено посещать после заката, читайте в материале «Рамблера».

Почему город-призрак Бхангар запрещено посещать после заката
Фото: Shahnawaz Sid/FlickrShahnawaz Sid/Flickr

Построенный в XVI веке город-форт Бхангар на протяжении многих десятков лет был процветающей точкой на карте Индии: в нем активно велась торговля, развивалось ремесленное производство, строились храмы и дворцы. Но однажды город полностью опустел и навсегда остался призраком — согласно легенде, Бхангар был проклят, а все его жители исчезли буквально в одночасье.

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Сейчас историки не могут дать однозначного ответа, действительно ли все население города исчезло за считанные часы, и что стало тому причиной. Местные же жители выдвигают свои версии произошедшего. Согласно одной из теорий, в городе произошел некий природный катаклизм, в результате которого население было вынуждено спешно покинуть свои жилища, бросив скот, личные вещи и сбережения. Согласно другой, жители Бхангара погибли от голода (или же чумы), а третья версия гласит, что колдун, проживающей в городе, перед смертью успел наложить на него проклятие, которое невозможно разрушить даже в наши дни.

Pratibhajangid/commons.wikimedia.org

Не все верят в злобных старцев и необъяснимые природные катаклизмы, однако в Бхангар продолжают ежегодно стекаться тысячи и тысячи туристов. Правда, эта мистическая локация не всегда открыта для посетителей. Существует запрет, установленный археологической службой Индии, который не разрешает посещение города-призрака в ночное время. Местные жители верят, что в Бхангаре заключены души всех его почивших жителей, которые так и не смогли покинуть город и теперь вынуждены вечно скитаться в поисках отмщения. Существуют и более объективные причины для запрета — они связаны с состоянием зданий, которые были заброшены и оставались без ремонта и обслуживания на протяжении многих лет, что делает их опасными для посещения. Кроме того, в городе могут обитать дикие животные, представляющие угрозу для людей.

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Сегодня город-призрак привлекает множество туристов и любителей мистики со всего мира, которые хотят прочувствовать загадочную атмосферу Бхангара, остающимся одной из многочисленных загадок нашей планеты, разгадать которую вряд ли когда-либо получится.

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