Власти Китая сообщили о создании новых демонстрационных зон

Министерство культуры и туризма Китая сообщило о создании 15 национальных демонстрационных зон.

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Эти зоны расположены в разных регионах, в частности, в городе Тяньцзинь, а также провинциях Хэбэй и Цзянсу.

Как отметили в ведомстве, сейчас в Китае есть 34 демонстрационные зоны. Ожидается, что к концу 2025 года их число вырастет до 50.