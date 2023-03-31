Власти Китая сообщили о создании новых демонстрационных зон

Министерство культуры и туризма Китая сообщило о создании 15 национальных демонстрационных зон.
Эти зоны расположены в разных регионах, в частности, в городе Тяньцзинь, а также провинциях Хэбэй и Цзянсу.
Как отметили в ведомстве, сейчас в Китае есть 34 демонстрационные зоны. Ожидается, что к концу 2025 года их число вырастет до 50.
О создании таких зон в Поднебесной объявили в 2017 году. По замыслу Минкультуры КНР, эти зоны призваны стать платформами для культурных, научных и технологических инноваций.