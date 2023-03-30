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1 час назад

Как выглядит тропический сад в Таиланде: видео

Стелла Шмель

Туристы все чаще выбирают Паттайю для отдыха всей семьей. Этот курортный город на юго-востоке Таиланда славится чистыми пляжами, а также обеспечен современной инфраструктурой и практически всеми видами развлечений.

Одно из самых популярных мест для посещения в Паттайе – тропический сад Нонг Нуч (Nong Nooch Tropical Garden). Он находится в 15 км от города и располагается на площади в 2,4 квадратных километра.

В саду можно увидеть более 670 видов растений, включая экзотические цветы, пальмы, бамбук и орхидеи. Также здесь есть несколько озер с лотосами и карпами. Об этом рассказала в своем аккаунте в TikTok блогер @Sonya_thai.

Сад был создан в 1954 году как экспериментальная ферма по выращиванию фруктов и овощей, но затем он был превращен в общественный красивый тропический сад.

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Подробнее о том, как выглядит самый большой тропический сад в Таиланде, смотрите в видео.

Ранее мы писали о местах, которые стоит посетить в Таиланде.

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