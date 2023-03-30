В Египте для туристов закроют пирамиду Хеопса

Знаменитую на весь мир пирамиду Хеопса в Гизе закроют с июня для посещений туристов. Об этом в четверг, 30 марта, сообщило министерство туризма и древностей Египта.

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«Цель — приступить к работам по реставрации в рамках программы регулярного обслуживания в пирамидах Гизы», — уточнили в ведомстве.

Для посещений изнутри будет открыта пирамида Микерина, сообщает РИА Новости.

Археологический комплекс пирамид Гизы расположен на западном берегу реки Нил под Каиром. Возраст памятников превышает 4,5 тыс. лет. Комплекс состоит из трёх пирамид фараонов IV династии: Хеопса, Хефрена и Микерина.

Самая большая из них — пирамида Хеопса. Её изначальная высота составляла 147 м. Сооружение сложено из 2,3 млн известняковых блоков средним весом 2,5 т каждый. При этом мумия самого фараона до сих пор не найдена.