Туристов ограничили в заливе Майя в Таиланде

Толпы туристов больше не распугивают акул в заливе Майя на крохотном островке в Андаманском море у берегов Таиланда, сообщает Reuters. В национальном парке Mu Koh Phi Phi ограничено число посетителей до 375 человек в час.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Необитаемый остров Пхи-Пхи-Лех в провинции Краби стал популярным благодаря съемкам фильма с участием Леонардо Ди Каприо. Любопытство туристов нарушило покой обитающих в местных водах черноперых рифовых акул, популяция которых стала стремительно сокращаться.

Закрытый на время пандемии COVID-19 остров вновь стал принимать туристов в начале прошлого года, однако вскоре был введен запрет на его посещение по требованию защитников природы. В конце концов победили аргументы туристических компаний, которые добились открытия достопримечательности для отдыхающих.

Администрация заповедника разрешила прибывающим катерам швартоваться на другой стороне острова, откуда туристы идут пешком на знаменитый пляж. При этом купание запрещено, чтобы не тревожить акул, максимум – заходить в воду по колено.

«Мы выступаем не за повсеместное закрытие, а за разумное управление», – отметил Петч Манопавитр, морской советник Департамента национальных парков Таиланда. По его словам, стоит задача найти баланс между сохранением экосистемы и развитием туризма.

За четырьмя десятками морских обителей стала следить группа исследователей в рамках проекта Maya Shark Watch Project. Ученые используют для наблюдения недавно установленные здесь подводные камеры и дроны.

До Пхи-Пхи-Лех туристы добираются за 15–20 мин на скоростном катере от побережья Краби, в частности из курортного поселка Ао Нанг, с Пхукета ходит паром на соседний остров Пхи-Пхи Дон.