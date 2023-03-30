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2 часа назад

Отдохнувший на Бали российский блогер раскрыл стоимость проживания на острове

Lenta.ru

Российский тревел-блогер и путешественник, отдохнувший на Бали, раскрыл стоимость проживания на индонезийском острове. Об этом он написал в личном блоге на платформе «Дзен».

Отдохнувший на Бали блогер раскрыл стоимость проживания на острове
Фото: Лента.руЛента.ру

Автор публикации отметил, что в прошлый его приезд было гораздо больше вариантов жилья, а цены на него были несколько ниже.

«Сейчас же в среднем жилье обойдется в 500 рублей в сутки, — сообщил он. — В эту сумму можно найти варианты в разных частях острова, где-то будет комната поуютнее, где-то похуже, зато с завтраком».

Рассуждая на тему еды, россиянин подчеркнул, что в целом туристам на Бали можно питаться в местных кафешках. За порцию риса с овощами и мясом или бургер с картошкой отдыхающим придется заплатить около 100 рублей. «Но лучше выбирать места поприличнее — там будет вкуснее, безопаснее, ну и раза в два дороже, — добавил он. — А фрукты, сладости, кофе — можно в пару сотен рублей тоже обойтись, и будет вам неплохой завтрак на несколько дней».

По словам российского путешественника, аренда скутера обойдется туристам примерно в 280 рублей в сутки.

«Ну и сюда же давайте добавим про бензин — 50 рублей за литр», — рассказал он.

Ранее стало известно, что мошенники на Бали нашли способ выманивать кошельки у иностранных туристов с помощью одной просьбы. К иностранцам подходят незнакомые люди и под разными предлогами просят показать кошелек. Чаще всего они говорят, что хотят из любопытства посмотреть монеты другого государства.

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