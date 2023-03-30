Прохладные змеи делают массаж туристам на Филиппинах

Довериться такому специалисту может не каждый – процедура не для слабонервных. Но, как говорят владельцы пресмыкающихся, она помогает побороть свои страхи, а также снять стресс, облегчить боли и расслабиться. В штате у змеиного спа-салона –шесть питонов. Чтобы избежать неприятного запаха, их перед массажем даже моют шампунем. Стоит удовольствие всего пять евро. Недостатка в клиентах нет, говорят бизнесмены.