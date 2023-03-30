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2 часа назад

Прохладные змеи делают массаж туристам на Филиппинах

Мир24

Уникальную процедуру предлагают туристам на Филиппинах. На одной из ферм в роли массажистов выступают змеи, сообщает «МИР 24».

Прохладные змеи делают массаж туристам на Филиппинах
Фото: UnsplashUnsplash

Довериться такому специалисту может не каждый – процедура не для слабонервных. Но, как говорят владельцы пресмыкающихся, она помогает побороть свои страхи, а также снять стресс, облегчить боли и расслабиться. В штате у змеиного спа-салона –шесть питонов. Чтобы избежать неприятного запаха, их перед массажем даже моют шампунем. Стоит удовольствие всего пять евро. Недостатка в клиентах нет, говорят бизнесмены.

«У меня уже много друзей, которые попробовали такой массаж. Поэтому я тоже решилась. Вы знаете, это совсем не страшно. Змея такая прохладная, все тело массирует. Очень приятно и расслабляет хорошо», – рассказала женщина.

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