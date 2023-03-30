Туроператоры рассказали о стоимости летних туров на курорты Турции

О стоимости отдыха на курортах Турции в предстоящем летнем сезоне рассказали российские туроператоры. Так, более 50% из всех забронированных на лето туров приходится на Турцию, пишут РИА Новости.

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В Tez Tour отмечают достаточно высокий спрос на пляжи Турции, однако по сравнению с прошлым годом он все же снизился на 10%.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что на данный момент наблюдается практически одинаковый спрос на путешествия внутри страны и пакетные предложения в Турцию.

Представители «Русского Экспресса» заявили, что до начала пандемии россияне чаще всего заранее бронировали путевки в Турцию. В этом же году туры в основном приобретаются всего лишь за две недели до планируемого отпуска.

Дмитрий Горин из РСТ объяснил, что рост цен связан с уровнем инфляции, а также с нехваткой авиаперевозчиков. Так, стоимость летнего тура в среднем составит 195 тысяч рублей, что стало на 30% больше по сравнению с 2022 годом.