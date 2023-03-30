С начала 2023 года в Таиланде отдохнули более полумиллиона россиян

За три месяца 2023 года на курортах Таиланда отдохнули более полумиллиона российских туристов, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные управления по туризму Таиланда (ТАТ).

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Отмечается, что лидером по турпотоку стала Малайзия. С начала года из этой страны в Таиланд прибыло более 800 тысяч туристов. Общее количество прибывших в Таиланд россиян составило 541,3 тысячи человек, а число туристов из Китая — 464,3 тысячи.

При этом как и зимой 2023 года, в марте российские туристы по-прежнему занимают лидирующую позицию по турпотоку в Таиланд среди стран Европы. На втором месте оказались жители Германии, откуда приехали 68,18 тыс. туристов. Третье место заняла Великобритания с 62 тысячами туристов.

В общей сложности за три месяца 2023 года Таиланд посетили уже более 6,15 млн иностранных туристов. Такие показатели превзошли все ожидания властей королевства.