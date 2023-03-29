Города с самой красивой весной

Редакция издания ТУРИСТАС, подготовила список городов, которые необходимо посетить весной. Ведь в это время года там особенная атмосфера.

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Отрывает список столица Японии – Токио. Все благодаря цветущей сакуре. Также в этот период там проходят сразу несколько праздников: Фестиваль цветов, День детей и местный аналог Международному женскому дню.

Следом идет город Ханчжоу (Китай). Это место славится своим традиционным китайским садом. Там находятся большое количество родников, тюльпанов, яблонь и грушевых деревьев. Весной этот сад посещают многие туристы, чтобы увидеть, как все расцветает.

Также поклонникам тюльпанов стоит отправиться в Амстердам. Там находится знаменитый цветочный парк Кекенхоф. Там же проходит парад цветов Блюменкорсо.

В список город с красивой весной входит бельгийский город Халле со своим сказочным лесом Халлербос с коврами из синих цветов.

Также весной стоит приехать в Женеву. Здесь все внимание приковывает набережная. В Ванкувере в этот период проходит фестиваль цветения вишни.