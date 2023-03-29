$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Города с самой красивой весной

Моя Москва.онлайн

Редакция издания ТУРИСТАС, подготовила список городов, которые необходимо посетить весной. Ведь в это время года там особенная атмосфера.

Города с самой красивой весной
Фото: unsplash.comunsplash.com

Отрывает список столица Японии – Токио. Все благодаря цветущей сакуре. Также в этот период там проходят сразу несколько праздников: Фестиваль цветов, День детей и местный аналог Международному женскому дню.

Следом идет город Ханчжоу (Китай). Это место славится своим традиционным китайским садом. Там находятся большое количество родников, тюльпанов, яблонь и грушевых деревьев. Весной этот сад посещают многие туристы, чтобы увидеть, как все расцветает.

Также поклонникам тюльпанов стоит отправиться в Амстердам. Там находится знаменитый цветочный парк Кекенхоф. Там же проходит парад цветов Блюменкорсо.

В список город с красивой весной входит бельгийский город Халле со своим сказочным лесом Халлербос с коврами из синих цветов.

Также весной стоит приехать в Женеву. Здесь все внимание приковывает набережная. В Ванкувере в этот период проходит фестиваль цветения вишни.

Замыкает список итальянский город Сиена. Около него находится долина Валь-д’Орча, являющейся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Заграница,ЮНЕСКО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий