«Там холера!»: врач призвал не ездить на отдых в Турцию

«Ситуация в Турции непонятная из-за землетрясения. Там холера, которая и не прекращалась. Поэтому, воздержитесь от поездок туда. Давайте дома отдыхать, хватит поднимать турецкую экономику. Во-первых, в Турции цены вырастут, во-вторых, в мае там будут выборы президенты, там сейчас не до того, чтобы думать об эпидемическом благополучии россиян. Давайте отпускной патриотизм демонстрировать», - отметил он.