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2 часа назад

«Там холера!»: врач призвал не ездить на отдых в Турцию

Национальная Служба Новостей

Врач-эпидемиолог призвал россиян отдыхать дома на фоне произошедшего ранее в Турции землетрясения, которое способствовало распространению холеры.

«Там холера!»: врач призвал не ездить на отдых в Турцию
Фото: nsn.fmnsn.fm

Заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН призвал россиян отказаться от летнего отдыха в Турции.

«Ситуация в Турции непонятная из-за землетрясения. Там холера, которая и не прекращалась. Поэтому, воздержитесь от поездок туда. Давайте дома отдыхать, хватит поднимать турецкую экономику. Во-первых, в Турции цены вырастут, во-вторых, в мае там будут выборы президенты, там сейчас не до того, чтобы думать об эпидемическом благополучии россиян. Давайте отпускной патриотизм демонстрировать», - отметил он.

Ранее заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что на данный момент нет предвестников новый вспышки пандемии коронавируса.

Заграница,Геннадий Онищенко,РАН,
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