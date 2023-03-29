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1 час назад

Российской туристке в Паттайе вернули потерянный iPhone

TourDom

Полиция Паттайи продемонстрировала способность быстро расследовать происшествия, связанные с иностранцами. Российская туристка Диана Хайруллина потеряла свой iPhone 12 во время экскурсии в храм Большого Будды на холме Пратамнак. Пропажа оперативно найдена и возвращена владелице.

Российской туристке в Паттайе вернули потерянный iPhone
Фото: tourdom.rutourdom.ru

По записям с камер видеонаблюдения было установлено, что бесхозный телефон взяла гражданка Таиланда. Далее было вычислено ее местонахождение. Как оказалось, в то время, пока полиция шла по следу, Нафацакон Типпрачум разместила объявление о находке в Фейсбуке. Однако поняв, что вряд ли так можно найти хозяина смартфона, жительница Паттайи, по ее словам, собиралась сдать его в полицию, когда к ней пришли следователи.

Ранее полиция Паттайи отчиталась об успешном задержании двух грабителей, которые вырвали из рук сумочку с деньгами и телефоном у россиянки, известной под именем Лариса. Ограбление произошло в районе улицы Наклуа на севере курортного города. Налетчики скрылись на мотоцикле, но были найдены также по камерам видеонаблюдения.

В полиции признают, что с увеличением потока иностранных туристов работы стало больше: отдыхающие нередко становятся жертвами воров и карманников на пляжах и в отелях Паттайи. В частности, поступили заявления от двух россиян о краже у них крупных сумм наличными из отельных сейфов.

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