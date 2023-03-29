Российской туристке в Паттайе вернули потерянный iPhone

Полиция Паттайи продемонстрировала способность быстро расследовать происшествия, связанные с иностранцами. Российская туристка Диана Хайруллина потеряла свой iPhone 12 во время экскурсии в храм Большого Будды на холме Пратамнак. Пропажа оперативно найдена и возвращена владелице.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

По записям с камер видеонаблюдения было установлено, что бесхозный телефон взяла гражданка Таиланда. Далее было вычислено ее местонахождение. Как оказалось, в то время, пока полиция шла по следу, Нафацакон Типпрачум разместила объявление о находке в Фейсбуке. Однако поняв, что вряд ли так можно найти хозяина смартфона, жительница Паттайи, по ее словам, собиралась сдать его в полицию, когда к ней пришли следователи.

Ранее полиция Паттайи отчиталась об успешном задержании двух грабителей, которые вырвали из рук сумочку с деньгами и телефоном у россиянки, известной под именем Лариса. Ограбление произошло в районе улицы Наклуа на севере курортного города. Налетчики скрылись на мотоцикле, но были найдены также по камерам видеонаблюдения.