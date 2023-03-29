Туркомпании Владивостока ждут возобновления безвизовых поездок в Китай

Приморцы не спешат с поездками в Китай после возобновления выдачи виз генконсульством КНР. Сейчас ситуация продолжает налаживаться, но платить за оформление дополнительных документов туристы не спешат.
Директор туркомпании «Дороги мира» Анна Филимонова рассказала, что проблема снижения турпотока в Китай скоро может решиться.
«Думаю, что ситуация с безвизом должна разрешиться именно к майским праздникам. Наши туристы уже звонят и интересуются турами, но переплачивать за оформление визы никто не хочет. Даже небольшая ее стоимость делает поездку дороже», – рассказывает Анна.
Она добавила, что сейчас в основном россияне отправляются в Китай в командировки, именно туристов еще мало. Но важно отметить, что ситуация продолжает меняться в лучшую сторону: запущены прямые рейсы в Харбин и Пекин, а все желающие отдохнуть в Поднебесной могут получить туристическую визу.
Ранее Анна Филимонова также рассказывала «ФедералПресс», какие цены на путевки в популярные приграничные города Китая ждать туристам.