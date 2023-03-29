Туркомпании Владивостока ждут возобновления безвизовых поездок в Китай

Приморцы не спешат с поездками в Китай после возобновления выдачи виз генконсульством КНР. Сейчас ситуация продолжает налаживаться, но платить за оформление дополнительных документов туристы не спешат.

«Думаю, что ситуация с безвизом должна разрешиться именно к майским праздникам. Наши туристы уже звонят и интересуются турами, но переплачивать за оформление визы никто не хочет. Даже небольшая ее стоимость делает поездку дороже», – рассказывает Анна.

Она добавила, что сейчас в основном россияне отправляются в Китай в командировки, именно туристов еще мало. Но важно отметить, что ситуация продолжает меняться в лучшую сторону: запущены прямые рейсы в Харбин и Пекин, а все желающие отдохнуть в Поднебесной могут получить туристическую визу.