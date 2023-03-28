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2 часа назад

Как попасть в Каппадокию и сколько стоит поездка

TourDom

Туроператоры пока не планируют брать блоки мест на рейсах авиакомпаний S7 Airlines, Red Wings и Nordwind, которые могут быть организованы в Каппадокию. В компаниях Pegas Touristik и ANEX Tour редакции пояснили причины.

Как попасть в Каппадокию и сколько стоит поездка
Фото: TourdomTourdom

Три российских перевозчика получили разрешения от Росавиации на регулярные полеты в аэропорт Невшехир из Москвы и ряда российских городов. Билеты в продажу пока не поступили, и будут ли организованы полетные программы – пока неясно.

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По словам представителя ANEX Tour, спрос на регион есть, но пока не массовый. Туристы интересуются в том числе и турами с перелетом регулярными рейсами. «Поэтому в случае появления новой перевозки возможно добавление билетов по новым маршрутам в рамках GDS-пакетирования», – сообщили в компании.

Туристы могут посетить Каппадокию в ходе экскурсии из курортных областей Анталийского побережья. Такая поездка будет стоить от 100 долларов на человека. Она включает проезд на автобусе в обе стороны и одну ночевку в отеле.

Также есть возможность приобрести комбинированный экскурсионный тур Стамбул – Каппадокия. В частности, такие предложения можно найти у ANEX Tour. и «Интуриста». Поездка в апреле на 6 ночей с вылетом из Москвы и размещением в 3–4* отелях обойдется в 112 тыс. руб. на двоих.

У некоторых туроператоров просчитана стоимость турпакетов с перелетом регулярными рейсами из Москвы до Кайсери или Невшехира с пересадкой в Стамбуле и проживанием в одном из отелей региона. Например, тур на 6 ночей с размещением в Fresco Cave Suites & Mansions 3* и перелетом Pegasus Airlines из Москвы в Кайсери можно забронировать за 178 тыс. руб. За 168 тыс. руб. предлагается отдых в Aden Hotel Cappadocia 3* с перелетом до Невшехира. Отдых в 4* отеле обойдется от 373 тыс. руб. (Mithra Cave Cappadocia, перелет Turkish Airlines до Кайсери).

Туристы могут заказать гостиницу через туроператора, а билеты выбрать самостоятельно. Перелет из Москвы в Кайсери на стыковочных рейсах с 13 по 20 мая обойдется в 63 тыс. руб. туда и обратно, если выбрать авиакомпании Pegasus и Turkish Airlines. Время в пути – 7 часов. Билеты в Невшехир на те же даты «Турецкие авиалинии» предлагают за 71 тыс. руб. Дорога займет порядка 8 часов.

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