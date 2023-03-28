5 вдохновляющих направлений, где ждут россиян

Там вы точно отдохнёте телом и душой.

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В этой статье собрали самые солнечные страны, которые идеально подойдут для активного отдыха.

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Куда поехать.

Галапагосские острова, Эквадор

Въезд: безвизовый, взимается экологический сбор

Говорим Галапагосы – вспоминаем легендарных черепах, которые и подарили название островам. Впрочем, черепахи – лишь самые известные, но далеко не единственные представители удивительного животного мира этого региона. Дайвинг с морскими игуанами или милейшими пингвинами – квест посерьёзнее фотосафари на «большую африканскую пятёрку».

При этом все виды вполне мирно уживаются друг с другом: акулы, скаты, рыбы и пингвины почти по-детски резвятся и не конкурируют между собой. В других частях света эти виды – связанные звенья одной пищевой цепи, здесь же – скорее доброжелательные соседи, которым вполне комфортно на общей территории.

Для самостоятельного путешествия по Галапагосам доступны четыре острова: Санта Круз, Сан Кристобаль, Изабелла и Флориана. На каком бы из них вы ни оказались, обязательно на рассвете загляните на местный рынок. Вместе с вами позавтракать свежим уловом подтянется вся галапагосская живность – от пернатых до млекопитающих. Вот так, буквально за полчаса, эквадорская машина времени перенесёт вас назад в юрский период – и виза туда тоже не потребуется.

Гималаи, Непал и Тибет

Въезд: виза в Непал ставится по прилёте; в Тибет можно добраться через Непал, запросив пермит в Катманду.

Попасть в предгорье Гималаев – большая удача: горы, как известно, не терпят случайных людей. Местные жители верят, что кора, то есть путь вокруг одного из священных природных объектов, помогает устремить сознание к просветлению. Приезжие же из других стран воспринимают такой трекинг ещё и как возможность проверить себя.

Мне посчастливилось пройти кору вокруг горы Кайлаш в Тибете: 53 км, 21 день в пути (с учётом акклиматизационных), подъём на 5637 м на перевале Дроолма-Ла. Но цифры, пусть и впечатляющие, – далеко не самое главное на этом маршруте.

Двигаясь вдоль тибетских святынь, читая мантры и направляя мысли к просветлению, совершенно забываешь о бренном. Замечаешь лишь смену пейзажей, преодолевая несколько климатических зон: пихтовый лес становится рододендроновым, цветущие луга – безжизненными каменистыми склонами, а раскинувшиеся дoлины – заснеженными вершинами. К финалу маршрута многие вопросы, которые долго оставались без ответа, решаются сами собой – какие именно, каждый узнает сам.

Гоа, Индия

Въезд: в Индию можно оформить электронную визу (e-VISA).

Гоа – очень противоречивое место даже по меркам контрастной Индии. Отмеченное присутствием высших сил, оно дарит какой-то необъяснимый духовный подъём абсолютно всем, вне зависимости от вероисповедания. Иначе как объяснить, что на Гоа мирно соседствуют индуизм, католичество, сикхизм и ислам?

Такое количество ипостасей божественного присутствия – редкость для одной страны, а тем более крошечной её части. В качестве колониального наследия на Гоа остались величественные католические соборы, которые ожидаешь увидеть где-нибудь на юге Европы – но никак не у Индийского океана. О том, что ты по-прежнему в Индии, вспоминаешь лишь при встрече с коровами прямо у ступеней базилики. И в этом разнообразии переплетены все грани духовной жизни Гоа.

Эль-Нидо, Филиппины

Въезд: виза не требуется, штамп ставится при пересечении границы.

Филиппинская деревня Эль-Нидо известна далеко за пределами страны. Прославил её Жак-Ив Кусто, который называл подводный рельеф острова Палаван самым красивым в мире. И если уж пробуждать интерес к дайвингу, то именно здесь. Между островами Палавана сосредоточены дайв-сайты мирового класса, сюда приезжают на рэки даже искушённые дайверы.

Морскую гладь пронизывают коралловые леса, а безмятежность подводного мира то и дело нарушают стаи вспыльчивых тропических рыб, мурены и скаты, черепахи-бисс и даже чернопёрые акулы. Выглядит всё это прекрасно и немного опасно. Подниматься на поверхность категорически не хочется – разве только для дегустации местных морепродуктов, которые пусть и не отличаются особо изысканной панировкой или пейрингом, зато могут похвастаться бесспорной свежестью и разнообразием.

Индокитай (Камбоджа, Вьетнам, Лаос)

Въезд: виза для посещения всех стран ставится при пересечении границы

Тем, кто не ограничен по времени, можно совместить путешествие по странам Индокитая в один масштабный и продолжительный трекинг. Начать с Вьетнама с его знаменитыми пляжами, плавучими деревнями и древними храмовыми комплексами. Пересечь Меконг и продолжить в малознакомом Лаосе, удивляясь непривычному образу жизни местных и снимая один за одним бесконечные горные пейзажи.