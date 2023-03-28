Жительница Бали рассказала об отношении к русским

Бали – один из популярнейших среди российской молодежи курортов в Юго-Восточной Азии. Многие отправляются на индонезийский остров на зимовку, но не всегда оформляют документы нужным образом.
20 марта стало известно, что с Бали было депортировано четверо россиян – по данным ТАСС, об этом сообщила газета The Jakarta Post со ссылкой на иммиграционные службы аэропорта Нгурах-Рай.
Ранее СМИ сообщали о депортации с острова 47 иностранных туристов, в том числе 13 граждан России. Остров переживает наплыв иностранцев, которые не всегда следуют местному трудовому законодательству и платят налоги, не соблюдают правила дорожного движения и местные обычаи.
Масла в огонь подлил россиянин Юрий Чиликин, который прославился тем, что, покорив вулкан Агунг, запечатлелся на вершине со спущенными штанами – место оказалось священным, и теперь Чиликину грозит депортация.
MIR24.TV поговорил с россиянкой, проживающей на Бали (которая пожелала остаться неизвестной) о ситуации на острове.
«Я поддерживаю необходимость соблюдения законодательства, в какой стране бы ты ни находился, на территории России иностранцы так же не имеют права работать и получать за эти деньги без регистрации в соответствующих органах. Поэтому крики высланных с Бали экспатов о том, что им не дают работать, не справедливые. Те, кто хочет зарабатывать, делают рабочие визы и работают на законных основаниях. Здесь небольшие налоги – 11%», – говорит Анастасия, которая работает в сфере IT.
По ее мнению, вопрос претензий именно к туристам из России – больше политический: «На Бали намечаются выборы, и есть здесь одна женщина-политик, которая активно высказывает мысль, что «экспаты не уважают нашу культуру, ходят голые» и т.п. Это чистая политика, и она давит на чувства тех граждан, которые не могут позволить себе построить дом и зарабатывать на экспатах. На данный момент, насколько я знаю, со всей этой шумихой с Бали было выслано около 20 человек, и это очень лояльно», – отмечает россиянка.
«Где бы я ни находилась в Азии, я считаю, что культуру этого места надо уважать. Если ты находишься, например, в мусульманской стране, в трусах и с голой грудью ходить не надо. На Бали тебе надо надеть саронг (прямоугольный кусок ткани, который повязывают наподобие юбки, – прим.ред.), чтобы зайти в храм или другое общественное место. Это надо сделать, потому что ты не у себя дома, и будь добр уважать правила», – продолжает Анастасия.
По словам жительницы Бали, на острове живут представители многих национальностей и среди них также встречаются люди, нарушающие местные законы и традиции.
«У меня очень лояльный круг общения, он достаточно большой, и все эти люди – тихие, мирные фрилансеры, никто голышом нигде не бегает, на мотоциклах на пляже не катается, все получили права. Лично ко мне отношение хорошее, никаких притеснений я не испытываю. Также обращу внимание, что в конце острова есть такой район Нуса-Дуа, где тусуются серферы. Там целая куча нищих австралийцев, которые ведут себя крайне некультурно: ездят пьяными в трусах и творят всякие непотребности, но сейчас трубят про русско-украинское комьюнити», – резюмирует россиянка.
Подобного мнения придерживаются многие эксперты в области туризма: проблема не в нарушении прав туристов, а в том, что многие экспаты нарушают местное трудовое законодательство и не платят налоги.
«К туризму это не имеет отношения, – заявил MIR24.TV вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. – Правила не только на Бали такие, но и в Таиланде, и во Вьетнаме – заниматься трудовой деятельностью по туристической визе нельзя. В России так же, поэтому никакой проблемы для туротрасли это не составляет. Ну а если где-то изменяется положение дауншифтеров, это периодически происходит. Никакой напряженности в отношении русских нет, более того, недавно отделение РСТ из Екатеринбурга с делегацией выезжало на Бали, обсуждали прямые рейсы из Екатеринбурга. Пока что прямого рейса нет, в Таиланд, например, есть, и за два с лишним месяца туда слетало как за год – около 400 тысяч человек».