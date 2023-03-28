Жительница Бали рассказала об отношении к русским

«К туризму это не имеет отношения, – заявил MIR24.TV вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. – Правила не только на Бали такие, но и в Таиланде, и во Вьетнаме – заниматься трудовой деятельностью по туристической визе нельзя. В России так же, поэтому никакой проблемы для туротрасли это не составляет. Ну а если где-то изменяется положение дауншифтеров, это периодически происходит. Никакой напряженности в отношении русских нет, более того, недавно отделение РСТ из Екатеринбурга с делегацией выезжало на Бали, обсуждали прямые рейсы из Екатеринбурга. Пока что прямого рейса нет, в Таиланд, например, есть, и за два с лишним месяца туда слетало как за год – около 400 тысяч человек».