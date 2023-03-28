Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+10° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

Египет планирует к 2028 году принимать 30 миллионов туристов

Национальная Служба Новостейиещё 1

Заместитель министра туризма Египта Гада Шаляби заявила, что страна к 2028 году должна принимать 30 миллионов туристов, сообщает РИА Новости.

Египет планирует к 2028 году принимать 30 миллионов туристов
Фото: NsnNsn

«В стране рассчитывают на рост инвестиций в сферу туризма и увеличение числа летающих в государство авиакомпаний», - сказала Шаляби.

В этом году Египет хочет привлечь больше 15 миллионов туристов. Это на три миллиона иностранцев больше, чем в 2021 году. Для Египта туризм является одним из ключевых источников дохода. Прибыль в этой сфере хотят нарастить до 30 миллиардов долларов.

Ранее туроператоры составили список самых популярных национальных туристических маршрутов в России. Отмечается, что в России сейчас официально действуют 35 таких маршрутов, от Калининграда до Сахалин, сообщает НСН.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий